陳文茜不稱癌末親回「真實病況」　腦膜腫大發炎…3問題出不了院！

記者陳芊秀／綜合報導

資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第4期，正在接受免疫治療中。然而她近日的貼文提及，多數醫師皆認為，免疫療法如果失敗，未來或將改採雙標靶治療，患者平均壽命僅約30天至3個月，引發外界憂心癌末聯想。她昨日（27）晚間發文感謝各界的關懷，並表示自己不認同「癌末病人」的稱呼。

▲陳文茜抗癌接受免疫療法，日前光子刀切除腦癌腫瘤。（圖／翻攝自臉書）

陳文茜最新發文開頭寫道：「不好意思，我不稱自己是癌末病人，別人的統計存活率與我無關，我還活著。」針對近日提及免疫治療失敗的發文，她主要是希望生病的人多關注別人，不要一直看著自己的疾病，「痛，指的是身體；苦，是自己的心靈狀態」。

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同時陳文茜表示，雖然過去一個月曾被認為免疫療法可能失敗，但經過台大癌醫院院長楊志新、美國哈佛大學附屬醫院權威醫師Dr. Sullivan的診斷，認為不要猜測，切片，不要看腫瘤生長速度，只看PET（正子炤影），後來切片檢查顯示，長大的肝癌腫瘤，其核心部分已被打死，僅剩1%存在癌細胞變硬塊，外圍新組織還存在癌細胞，「這是好消息」，且另一個更好的消息是血液檢查送至美國，當地檢查結果更顯示沒有癌細胞存在。

陳文茜親自說明現在的病況：「目前我的所有問題包括：舊殘存癌腫瘤尚存在，即將照PET檢查（正子斷層造影）是否還有新腫瘤⋯⋯以及免疫療法及光子刀打腦癌使腦膜腫大發炎的後遺症。」所以她表示自己出不了院。面對外界高度關注，她幽默地表示：「經常把我寫得死來死去，害我活得很不好意思。」並說「只好訂今天3/27為Sisy復活節」、「若驚擾任何人，抱歉了。」

▲陳文茜發文說明抗癌治療至今的狀況。（圖／翻攝自臉書）

【陳文茜臉書全文】

《不好意思，我不稱自己是癌末病人，別人的統計存活率與我無關，我還活著》

*感謝所有的關懷。昨晚發的文章，主要希望生病的人，多關注別人，不要一直看著自己的疾病。痛，指的是身體；苦，是自己的心靈狀態。

*我的身體在一個月前的確一度被認為可能免疫療法失敗，但楊志新（台大癌醫院長）院長及美國哈佛大學附屬醫院的黑色素腫瘤權威醫師Dr. Sullivan 一致認為不要猜測，切片，不要只看到腫瘤生長速度，只看Pet.

結果切片結果，新生癌細胞????65%成為發炎組織，35%為癌細胞；長大的肝癌腫瘤核心部分已被打死，Less than 1%存在癌細胞，變成硬塊，外圍新組織還存在癌細胞；這是好消息。另一個更好的消息是送到美國的血液檢查已經沒有癌細胞。

我前天生日（3/25）貼文中，寫了這個訊息，感謝所有人給予我的恩典。

目前我的所有問題包括：舊殘存癌腫瘤尚存在，即將照PET檢查是否還有新腫瘤⋯⋯以及免疫療法及光子刀打腦癌使腦膜腫大發炎的後遺症。

所以我還在「京都旅行」，出不了院。

*感謝媒體的關注，但經常把我寫的死來死去，害我活得很不好意思。

*只好訂今天3/27為Sisy 復活節。

* 若驚擾任何人，抱歉了。

*最後以一首赫曼赫塞的詩當復活節文的結尾：

全世界的水都會重逢，北冰洋與尼羅河會在濕雲中交融。

這古老美麗的比喻，讓此刻變得神聖。

即使漫遊，每條路也都會帶我們歸家。

—赫曼赫塞