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小女孩玩捉迷藏意外喪命變厲鬼　《鬼迷藏》找當年玩伴復仇

記者蕭采薇／綜合報導

啟發自風靡全球的兒童遊戲「捉迷藏」的泰國恐怖片《鬼迷藏》（Hide and Seek），描述男孩阿東與他的朋友們在一棟廢棄大樓裡玩捉迷藏，渾然不知這裡即將被爆破拆卸，一位女孩努安因為躲得太過隱密而沒能成功逃脫。13年後，當年的廢棄大樓已經改建成一所大學，當年的悲劇卻為帶來前所未見的恐怖。

▲《鬼迷藏》 小女孩玩捉迷藏意外喪命變厲鬼。（圖／車庫提供）

▲啟發自風靡全球的兒童遊戲「捉迷藏」的泰國恐怖片《鬼迷藏》。（圖／車庫提供）

《鬼迷藏》是描述小女孩在玩捉迷藏的時候因為沒被找到意外喪命，而在多年後化身成厲鬼找當年玩伴復仇的恐怖片。實際上，兒童玩捉迷藏玩出意外的狀況時有所聞。今年3月18日，加拿大英屬哥倫比亞省米遜（Mission），一名5歲男童在營隊裡跟其他小朋友玩捉迷藏時，意外在森林跟其他人走散了，父母和工作人員遍尋不著，在事發大約一小時後決定報警。

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▲《鬼迷藏》 小女孩玩捉迷藏意外喪命變厲鬼。（圖／車庫提供）

▲《鬼迷藏》劇照。（圖／車庫提供）

警方調動大批資源展開搜查，包括搜救隊、警犬服務隊、緊急應變小組和警用直升機等，最後，警用直升機在距離男孩失蹤地點大約一公里的地方，發現他站在一棵樹下，位於一條小溪附近。警方在聲明中表示，男童沒有受傷，精神狀態良好。

▲《鬼迷藏》 小女孩玩捉迷藏意外喪命變厲鬼。（圖／車庫提供）

▲《鬼迷藏》是描述小女孩在玩捉迷藏的時候因為沒被找到意外喪命。（圖／車庫提供）

上面這位加拿大男童算是相當幸運，下面的這對吉爾吉斯兄弟就很不幸了。2019年3月3日，吉爾吉斯伊塞克湖州米哈伊洛夫卡（Mikhaylovka）， 6歲的大衛跟4歲的尼基塔在家裡玩捉迷藏時，不小心躲到一個被棄置的舊冰箱裡，這種蘇聯時期的冰箱配備有自動鎖，無法從裡面打開，兩人因此被反鎖在裡面。兄弟倆的父母意識到兩人失蹤後，整整五個小時後才在冰箱裡發現他們，這時兩人早已因為氧氣耗盡而窒息。《鬼迷藏》的駭人劇情絕對不是空穴來風，更讓電影抹上了神秘色彩。

▲《鬼迷藏》 小女孩玩捉迷藏意外喪命變厲鬼。（圖／車庫提供）

▲《鬼迷藏》 小女孩玩捉迷藏意外喪命變厲鬼。（圖／車庫提供）

《鬼迷藏》的男主角成年的「阿東」由「泰國BL劇王子」李龍世飾演，他是新加坡、泰國混血，在清邁府長大，能夠流利使用中文、英文、泰文，在成為演員之前曾擔任過拳擊教練，代表作是泰國BL劇《愛情綜合症》，也曾參演過恐怖片《邪妓》，《鬼迷藏》是他首度挑大樑主演恐怖片。

▲《鬼迷藏》 小女孩玩捉迷藏意外喪命變厲鬼。（圖／車庫提供）

▲《鬼迷藏》 小女孩玩捉迷藏意外喪命變厲鬼，悲劇帶來前所未見的恐怖。（圖／車庫提供）

「阿東」這個角色擺脫不了害死妹妹的罪惡感，對李龍世而言是演技的一大考驗，至於他在片中目睹的恐怖景象是妹妹的鬼魂？還是他自己的幻想？最後的結局絕對讓觀眾意想不到。

▲《鬼迷藏》 小女孩玩捉迷藏意外喪命變厲鬼。（圖／車庫提供）

▲《鬼迷藏》的男主角成年的「阿東」由「泰國BL劇王子」李龍世飾演。（圖／車庫提供）
 
自從2019年以泰劇《王的命令2》出道以來，李龍世的演員生涯已經邁向第六年。談到對未來的期許，李龍世表示：「我想要在國外能夠出名，在泰國和其他國家都能有自己的粉絲，希望大家都能知道我關注我。」《鬼迷藏》將於4月18日全台上映。

 

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