楊千霈爆熱戀「建材業陳傑憲」缺席首映會　《有病》導演錯愕

記者蕭采薇／台北報導

電影《有病才會喜歡你》27日舉辦首映會，楊千霈也在片中飾演江齊母親，原本預期會出席首映。但不知是否因為日前遭爆料拍拖「建材業陳傑憲」，當時她並未現身。導演許富翔被問起該事，錯愕的直說：「我也不清楚耶！通告不是我發的！」

▲（左起）詹懷雲、江齊、劉修甫、黃冠智出席《有病才會喜歡你》首映會。（圖／記者周宸亘攝）

《有病才會喜歡你》主演群詹懷雲、江齊、劉修甫、黃冠智、百白，和導演許富翔27日一同出席首映會。許富翔老婆陳意涵也會身力挺老公，許富翔笑說，自己出門時陳意涵有問他這個電影在講什麼東西，「但她還沒有看過完整的，只有片段。」

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▲《有病才會喜歡你》導演許富翔（右三），老婆陳意涵也有到場力挺。（圖／記者周宸亘攝）

現場男主角詹懷雲送上性感的三角泳褲，喊話如果票房破億，「就和導演一起穿三角泳褲去綠島潛水寄信！」女主角江齊被問到要一起穿泳褲嗎？她笑說：「沒有啦！我對這部電影很有信心，怕時間太短導演來不及練身體會被其他三個人比下去，所以準備了六塊肌送給導演。」詹懷雲則透露，目前仍有維持好身材。

▲《有病才會喜歡你》詹懷雲、江齊片中有段純愛。（圖／記者周宸亘攝）



許富翔導演被問起是否有關心楊千霈時，他一臉錯愕直說：「我不知道耶！發生什麼事？！我沒有follow到這個新聞，通告真的不是我發的。」至於若真的有機會穿上緊身三角褲謝票，是否會給老婆陳意涵看嗎？許富翔笑說：「我會先去練身體！」《有病才會喜歡你》4月2日全台上映。