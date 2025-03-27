ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

楊千霈爆熱戀「建材業陳傑憲」缺席首映會　《有病》導演錯愕

記者蕭采薇／台北報導

電影《有病才會喜歡你》27日舉辦首映會，楊千霈也在片中飾演江齊母親，原本預期會出席首映。但不知是否因為日前遭爆料拍拖「建材業陳傑憲」，當時她並未現身。導演許富翔被問起該事，錯愕的直說：「我也不清楚耶！通告不是我發的！」

▲▼有病才會喜歡你》首映會-詹懷雲、江齊、劉修甫、黃冠智。（圖／記者周宸亘攝）

▲（左起）詹懷雲、江齊、劉修甫、黃冠智出席《有病才會喜歡你》首映會。（圖／記者周宸亘攝）

《有病才會喜歡你》主演群詹懷雲、江齊、劉修甫、黃冠智、百白，和導演許富翔27日一同出席首映會。許富翔老婆陳意涵也會身力挺老公，許富翔笑說，自己出門時陳意涵有問他這個電影在講什麼東西，「但她還沒有看過完整的，只有片段。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《有病才會喜歡你》首映會-許富翔，賴宇同，演員詹懷雲、江齊、劉修甫、黃冠智、百白。（圖／記者周宸亘攝）

▲《有病才會喜歡你》導演許富翔（右三），老婆陳意涵也有到場力挺。（圖／記者周宸亘攝）

現場男主角詹懷雲送上性感的三角泳褲，喊話如果票房破億，「就和導演一起穿三角泳褲去綠島潛水寄信！」女主角江齊被問到要一起穿泳褲嗎？她笑說：「沒有啦！我對這部電影很有信心，怕時間太短導演來不及練身體會被其他三個人比下去，所以準備了六塊肌送給導演。」詹懷雲則透露，目前仍有維持好身材。

▲▼有病才會喜歡你》首映會-詹懷雲、江齊。（圖／記者周宸亘攝）

▲《有病才會喜歡你》詹懷雲、江齊片中有段純愛。（圖／記者周宸亘攝）

許富翔導演被問起是否有關心楊千霈時，他一臉錯愕直說：「我不知道耶！發生什麼事？！我沒有follow到這個新聞，通告真的不是我發的。」至於若真的有機會穿上緊身三角褲謝票，是否會給老婆陳意涵看嗎？許富翔笑說：「我會先去練身體！」《有病才會喜歡你》4月2日全台上映。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【Z世代的金錢觀】$20車資喊貴…快$300的盲盒卻一次買3個！

推薦閱讀

快訊／金秀賢「鹹濕調情對話」公開！要求16歲金賽綸：親親、抱抱睡～

快訊／金秀賢「鹹濕調情對話」公開！要求16歲金賽綸：親親、抱抱睡～

楊千霈罕見鏡頭前淚崩！「造成困擾」揭1月公開離婚真相：不想騙大家

楊千霈罕見鏡頭前淚崩！「造成困擾」揭1月公開離婚真相：不想騙大家

金秀賢疑要求「性關係」：要1年嗎？　16歲金賽綸傻傻回答⋯獻身對話曝光

金秀賢疑要求「性關係」：要1年嗎？　16歲金賽綸傻傻回答⋯獻身對話曝光

G級女星笹倉彩「轉戰AV界」自曝是肉食女！　達人讚：比例絕佳

G級女星笹倉彩「轉戰AV界」自曝是肉食女！　達人讚：比例絕佳

郁方罕爆怒發23字「必須關到X」　網猜：姓氏有顏色的…本人親回

郁方罕爆怒發23字「必須關到X」　網猜：姓氏有顏色的…本人親回

金秀賢酒醉拍「情趣內衣褲」傳給金賽綸！遭路人側目喊：我不丟臉

金秀賢酒醉拍「情趣內衣褲」傳給金賽綸！遭路人側目喊：我不丟臉

快訊／金賽綸「生前苦求金秀賢」親筆信公開：你是我初戀⋯

快訊／金賽綸「生前苦求金秀賢」親筆信公開：你是我初戀⋯

曾國城發聲爆自己真病了　沒挺黃子佼希望外界還他清白

曾國城發聲爆自己真病了　沒挺黃子佼希望外界還他清白

李燕昔認「分手趙駿亞原因太傷人」！　僅交往1年：公開承認已是極限

李燕昔認「分手趙駿亞原因太傷人」！　僅交往1年：公開承認已是極限

家寧道歉7天首露面「PO自拍化妝片」　IG遭洗版狂罵：還敢發喔

家寧道歉7天首露面「PO自拍化妝片」　IG遭洗版狂罵：還敢發喔

《復仇者聯盟5》27演員名單出爐！漫威直播5小時27分…最後30秒他來了

《復仇者聯盟5》27演員名單出爐！漫威直播5小時27分…最後30秒他來了

「台灣最強高中生」Ray服兵役！曬迷彩軍服「貼國旗」外國網友爭睹

「台灣最強高中生」Ray服兵役！曬迷彩軍服「貼國旗」外國網友爭睹

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／金秀賢「鹹濕調情對話」公開！要求16歲金賽綸：親親、抱抱睡～

楊千霈罕見鏡頭前淚崩！「造成困擾」揭1月公開離婚真相：不想騙大家

金秀賢疑要求「性關係」：要1年嗎？　16歲金賽綸傻傻回答⋯獻身對話曝光

G級女星笹倉彩「轉戰AV界」自曝是肉食女！　達人讚：比例絕佳

郁方罕爆怒發23字「必須關到X」　網猜：姓氏有顏色的…本人親回

金秀賢酒醉拍「情趣內衣褲」傳給金賽綸！遭路人側目喊：我不丟臉

快訊／金賽綸「生前苦求金秀賢」親筆信公開：你是我初戀⋯

曾國城發聲爆自己真病了　沒挺黃子佼希望外界還他清白

李燕昔認「分手趙駿亞原因太傷人」！　僅交往1年：公開承認已是極限

家寧道歉7天首露面「PO自拍化妝片」　IG遭洗版狂罵：還敢發喔

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

有病才會喜歡你, 詹懷雲, 江齊, 楊千霈, 百白, 劉修甫, 黃冠智

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 夏騰宏對戲越南人妻網紅「被電到狂忘詞NG」　連攝影師都看不下去
  2. 暗戀對象被情敵飆罵…孫麥傑不忍了！　當場「火爆揮拳」雙雙倒地
  3. 家寧道歉7天首露面「PO自拍化妝片」　IG遭洗版狂罵：還敢發喔
  4. 楊千霈爆熱戀「建材業陳傑憲」缺席首映會　《有病》導演錯愕
  5. SOD女員工「出道拍AV」曾堅決不下海突改口！　達人讚：肯定會大賣
  6. 金賽綸悼念好友文彬手寫信公開！「累到沒能關心你、很快會見面」
  7. 愛莉莎莎「IG臉書聲援柯文哲」　轉發1文喊拜託：這是人命
  8. 黃小琥驚曝「曾對〈不只是朋友〉不屑」　認了：有點唱膩
  9. 賴慧如「心疼吳婉君被家暴」　臉書長文聲援：妳不孤單
  10. 金秀賢酒醉拍「情趣內衣褲」傳給金賽綸！遭路人側目喊：我不丟臉

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366