領航猿啦啦隊長推出「暈船」新作！林怡廷回歸火辣唱跳

記者許逸群／台北報導

歌手林怡廷EVA（牙牙）在2018年透過選秀節目《聲林之王》嶄露頭角，在去年底更是擔任了「桃園璞園領航猿啦啦隊」隊長，並推出全新創作單曲《愛在心裡口難開》，攜手知名製作人G.K.高偉庭、Huangfu黃富彥精心打造，讓這首歌更具層次與感染力。

▲林怡廷推出全新單曲《愛在心裡口難開》。（圖／林怡廷EVA提供）

林怡廷的單曲《愛在心裡口難開》以細膩的旋律與真摯的歌詞，道出喜歡上一個人的悸動與猶豫，描繪出「暈船」時那種心裡有愛卻難以表達的情感，也流露出對雙向奔赴的渴望，也回歸了火辣唱跳的形象，用強烈的個人風格傳達這首歌。

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▲▼林怡廷推出全新單曲《愛在心裡口難開》。（圖／林怡廷EVA提供）

林怡廷分享：「在寫歌時除了過往的感情經驗作為主要創作外，也因為有些過往曖昧初期的甜蜜回憶，已經不太記得，還看了很多浪漫電影與影集作為輔助發想。」新單曲發布後，她也表示，未來會持續透過音樂創作傳達內心最真實的情感，讓作品更貼近自己的內心世界，帶來更多風格多元的作品。

身為領航猿Pilots Crew啦啦隊隊長的林怡廷，除了在球場上帶動全場氛圍，展現熱血與活力，更在音樂領域大展才華。作為全能創作歌手，她親自包辦詞曲創作及編舞，將自己的情感與故事具象化，讓《愛在心裡口難開》不僅是一首浪漫情歌，更是她對愛與勇氣的詮釋。