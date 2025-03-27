韓星河正宇臨時缺席「緊急住院開刀」！　宣傳活動全取消

記者劉宜庭／綜合報導

南韓47歲實力派男星河正宇原訂出席自導自演電影《Lobby》的宣傳活動，卻臨時取消行程，原因是突發急性闌尾炎緊急開刀住院，後續宣傳活動也都取消，讓外界相當關心他的健康狀況。他今（27日）首度透過社群媒體公開術後近況，透露「三天來第一次進食」，並曬出病房內餐點照，證實目前正在穩定恢復中。

▲河正宇今PO文表示自己3天來首度進食。（圖／翻攝自河正宇IG）

河正宇本來預計25日出席《Lobby》媒體試映會暨記者會，並參與舞台問候與觀眾互動活動，未料因突如其來的不適送醫檢查，最終診斷為急性闌尾炎，緊急接受手術。經紀公司也出面說明：「雖然他非常希望參與活動，但醫師認為狀況不宜行動，因此不得不取消所有安排。」

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▲河正宇暫停宣傳活動。（圖／資料照／CFP、翻攝自河正宇IG）

除了正式活動受影響，河正宇原訂28日進行的媒體訪問，也已宣布暫時取消。所幸術後恢復順利，河正宇今日以簡單貼文報平安，讓粉絲們終於稍感安心。至於何時能正式回歸電影宣傳行列，外界仍高度關注。

電影《Lobby》由河正宇自編自導自演，講述創業CEO為了拿下4兆韓元國家充電樁項目，首次踏入政商界的「游說高爾夫」世界，預計將於4月2日在韓國上映。