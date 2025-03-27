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《復仇者聯盟5》27演員名單出爐！漫威直播5小時27分…最後30秒他來了

記者陳芊秀／綜合報導

美國漫威影業於台灣時間3月26日進行一場長達5小時27分的全球直播，逐一揭曉《復仇者聯盟5：末日王朝》（Avengers: Doomsday）共27位主演名單。這場直播僅以椅子後的名字亮出演員，直到最後30秒才出現驚喜人物小勞勃道尼（Robert Downey Jr.），據網友截圖，這場直播最高吸引500萬人同時上線觀看。

▲▼《復仇者聯盟5》27演員名單直播發表。（圖／翻攝自YouTube）

▲《復仇者聯盟5》27演員名單直播發表。（圖／翻攝自YouTube）

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漫威在全球影迷心中有巨大的號召力，直播透過Instagram及YouTube等社交平台進行，且用「演員椅子」來一一秀出名字，首先登場的是克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）飾演的索爾拉開序幕，且鏡頭宛如定格停住，每隔10至15分鐘，鏡頭便會移動到下一位演員椅子，一度會加入角色經典配樂。其中直播進行到1小時7分時，出現了蟻人（Ant-Man）的小椅子，顯然比其他角色椅子要嬌小許多，成為其中一個亮點。

▲▼《復仇者聯盟5》27演員名單直播發表。（圖／翻攝自YouTube）

▲直播第一個出現的是「雷神」克里斯漢斯沃。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼《復仇者聯盟5》27演員名單直播發表。（圖／翻攝自YouTube）

▲蟻人椅子小小的。（圖／翻攝自YouTube）

而公布的27位演員名單，除了有熟悉的人物，也有新加入的演員。包括安東尼麥基（Anthony Mackie）接棒飾演美國隊長，受到全球影迷矚目，還有賽巴斯汀史坦（Sebastian Stan）飾演冬日戰士、蕾蒂西娅萊特（Letitia Wright）飾演黑豹、湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）飾演洛基等。此外，來自《驚奇4超人：第一步》（Fantastic Four: First Steps）的凡妮莎柯比（Vanessa Kirby）將飾演隱形女，以及憑《曼達洛人》變最帥老爹的佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal），從星戰宇宙來到漫威宇宙，飾演「神奇先生」，也成為新亮點。

還有《X戰警》系列的多位經典演員回歸，包括「X教授」派翠克史都華（Patrick Stewart）、「萬磁王」的伊恩麥克連（Ian McKellen））、「岡比」查寧塔圖（Channing Tatum），這暗示《復仇5》將進一步融合多元宇宙元素。

這場直播的高潮出現在最後30秒，當遠處的大門一開，小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）驚喜現身，從大門緩緩走來，坐在最後一個演員椅。他這次不再飾演鋼鐵人，而是以新角色「末日博士」（Doctor Doom）。當他坐在自己的椅子上，並對著鏡頭做出「噓」的手勢，直播也畫下句點。隨後螢幕顯示「《復仇者聯盟：末日王朝》現已進入製作階段」，正式宣告這部由羅素兄弟（Russo Brothers）執導的大片已開拍，預計於2026年5月1日上映。事後漫威也發表一個1分48秒的演員名單發表片。

▲▼《復仇者聯盟5》27演員名單直播發表。（圖／翻攝自YouTube）

▲直播到最後30秒，小勞勃道尼出現了。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼《復仇者聯盟5》27演員名單直播發表。（圖／翻攝自YouTube）

▲一整排椅子相當壯觀。（圖／翻攝自YouTube）

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