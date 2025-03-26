蔡明亮馬拉松計畫「陪觀眾看100小時電影」　全台限量十場

記者蕭采薇／台北報導

國際名導蔡明亮電影《行者》系列慢走12年、長征近十萬公里，橫跨台北、香港、東京、巴黎、華盛頓等八座城市拍攝，十部作品享譽國際。他26日宣布啟動「行者十步」電影馬拉松的募資計畫，將陪影迷看100小時的電影。

▲蔡明亮宣布啟動「行者十步」電影馬拉松的募資計畫，將陪影迷看100小時的電影。（圖／汯呄霖電影提供）

《行者》作品分別受邀參與坎城影展、馬賽國際影展、柏林影展、威尼斯影展、並入圍第60屆金馬獎最佳紀錄片等。十部《行者》系列將首度於台灣全放映，將舉辦全台限量十場、各十小時的馬拉松放映，蔡明亮將全程陪同觀影及互動，打造一場大型沉浸式的行動藝術體驗。

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《行者》系列靈感來自蔡明亮2011年與國家兩廳院合作之舞台劇《只有你》。在《只有你》之〈李康生的魚‧我的沙漠〉的排練中，李康生即興發揮近20分鐘的慢走演出，深深打動了蔡明亮，促使他將此緩步時刻獨立發展為一系列以李康生身穿深紅僧袍、光頭赤足行走的作品。這便是《行者》系列與舞台劇《玄奘》的由來。

▲蔡明亮《行者》系列全台首次完整放映。（圖／汯呄霖電影提供）

《行者》系列包括：《無色》、《行者》、《夢遊》、《金剛經》、《行在水上》、《西遊》、《無無眠》、《沙》、《何處》、《無所住》。2012年起，系列影片分別在臺北、雲林、宜蘭、香港、古晉、東京、馬賽、巴黎及華盛頓等地取景，以玄奘徒步十七年西行取經跋山涉水的歷程為核心。

李康生光頭赤足、身穿3.5公斤重的袈裟，以極度緩慢的速度行走，長水泡、凍傷、或險些燙傷都曾經歷。茹素、剃頭、袈裟、唸經文，他笑稱這個系列是「一年一次的修行」，李康生：「我每次穿上袍子都好像有一種責任或是使命感，我一穿紅袍就得吃素。穿上紅袍，就像我拍鍾馗畫臉那種感覺一樣，畫臉不能講話不能回頭。」

▲蔡明亮《行者》系列，以玄奘徒步十七年西行取經跋山涉水的歷程為核心。（圖／汯呄霖電影提供）

電影《行者》系列全台首次完整放映，此次的電影馬拉松計畫，每個場次連續播放十部《行者》影片，活動總長十小時，全球限量十場。蔡明亮在本次計畫中將全程同行，陪同觀眾在影廳中觀看總計近100小時，而粉絲支持者也引頸期待，宛如大型影迷的「朝聖之旅」。

蔡明亮分享：「拍《行者》的時候，我自己也是行者之一。玄奘是個探險家，他往西方走的過程對他來說是完全陌生的，我自己也一樣。」像是被邀請去馬賽拍《西遊》，他對馬賽也不熟，就是個遊客。之後被邀請到華盛頓拍《無所住》，他就做了點功課。

▲蔡明亮《行者》系列，李康生光頭赤足、身穿3.5公斤重的袈裟，以極度緩慢的速度行走。（圖／汯呄霖電影提供）

蔡明亮說，雖是工作，但他就像個遊客，覺得每個城市都各自有著有趣、好看的地方，「如果你認真去看，都可以變成《行者》的背景。「這個計畫我把它當作出門旅行，跟一群好友一起乘搭長途飛機，飛往一個美麗的國度。到底會給觀眾怎麼樣的衝擊？我自己都很想知道。」

▲蔡明亮《行者》系列，《何處》演員：亞儂弘尚希。（圖／汯呄霖電影提供）



蔡明亮笑說：「所以我決定讓我自己跟觀眾一起經歷這個過程，把自己綁在戲院裡：每場十小時，我會從第一分鐘陪你一直陪到整個電影結束，一起靜下來觀看這些很緩慢、很純粹的影像，我們一起喝水、一起吃東西、一起聊天，甚至一起唱歌。這有點像修練的藝術行為，我在做一個行為藝術，這個行為藝術的主角不是我一個人，是我跟我的觀眾一起，來經歷這個新的體驗，我覺得會非常有意思。」