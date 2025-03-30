小孟老師／3月30日星座運勢　金牛出事要當和事佬

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：提攜職場後輩
感情：時刻用心溝通
財運：適時進行管理
幸運色：大理灰
貴人：天秤
小人：金牛
工作：重視信用承諾
感情：尊重彼此個性
財運：接案兼職賺錢
幸運色：鐵灰色
貴人：雙魚
小人：射手
工作：控制混亂局面
感情：謙虛面對對方
財運：審慎評估方案
幸運色：草綠色
貴人：處女
小人：魔羯
【土象星座】
工作：能力備受依靠
感情：講求平衡付出
財運：掌握財務流向
幸運色：霧藍色
貴人：天蠍
小人：牡羊
工作：化解嚴重衝突
感情：保持良好狀態
財運：坦誠溝通理財
幸運色：暖橘色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
工作：反應能力快速
感情：培養共同興趣
財運：精算投資成本
幸運色：墨綠色
貴人：魔羯
小人：水瓶
【水象星座】
工作：友善對待同事
感情：用心經營感情
財運：避免過度消費
幸運色：正紅色
貴人：雙子
小人：處女
工作：自制能力不錯
感情：分享生活點滴
財運：閒置資金利用
幸運色：粉紫色
貴人：獅子
小人：雙子
工作：微笑待人處事
感情：接納對方缺點
財運：謹慎管理預算
幸運色：銀白色
貴人：金牛
小人：獅子
【火象星座】
工作：平靜處理急事
感情：多為對方著想
財運：長遠投資眼光
幸運色：海藍色
貴人：水瓶
小人：天秤
工作：排除一切誤會
感情：創造美好回憶
財運：避免重複投資
幸運色：葡萄紫
貴人：射手
小人：天蠍
工作：專業能力增強
感情：坦誠處理問題
財運：補習兼職賺錢
幸運色：鵝黃色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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