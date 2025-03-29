中信兄弟江坤宇放閃短今　期待明年WBC正賽迎戰日本

記者葉文正／台北報導

隨著中華職棒熱血開打，不只場上火力全開，場下美食戰力也正式升級！今年中華職棒首度進軍台北大巨蛋，首戰由中信兄弟迎戰統一獅，第二天則對上富邦悍將，消息一出即引爆搶票熱潮，被盛讚是「鄉親生活小助攻」的 foodpanda，與中信兄弟攜手升級「外帶自取」服務，中信兄弟王牌游擊手「小可愛」江坤宇、啦啦隊成員短今與邊荷律得知合作消息後紛紛大喊幸福，因為他們私下都很需要被照顧！

▲中信人氣啦啦隊女神邊荷律(左)、短今。（圖／Foodpanda）

去年升格人夫的「小可愛」江坤宇，私下是名副其實的外送重度用戶。平常與老婆最愛在家訂外送放閃約會，「尤其是假日或下雨天，宅在家也能吃好料超幸福！」。面對新賽季，江坤宇在球場上安打連發電暈球迷，賽後則變身吃貨，他說：「每次比完賽都超餓！我最愛訂滷味、鹽酥雞、臭豆腐這類的在地小吃！」。至於明年 WBC 正賽，江坤宇也充滿期待，「若榮幸入選，我會全力以赴！特別期待能對上日本隊，如果能面對大谷翔平，會是非常刺激、夢幻的對決！」。

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▲江坤宇期待決戰日本大谷翔平。（圖／Foodpanda）

擔任「中信兄弟」Passion Sisters（PS）啦啦隊的短今與邊荷律，也自動舉手「認愛」，短今笑說：「我平常就很常點外送，尤其跟女孩們一起工作時，大家只要聚在一起就會想吃吃喝喝，像荷律前陣子就迷上涼麵，最近則愛上蘿蔔糕，每次點餐一定要找她，外送就是我們的小確幸！」

▲邊荷律跟短今許願。（圖／Foodpanda）

隨著職棒祭開打，短今期待有機會與恰哥（彭政閔）看球賽：「恰哥是我的男神！如果有機會，我最想跟恰哥一起看球賽！」，邊荷律最想跟爸媽一起看球賽：「希望有機會能帶他們到台北大巨蛋看比賽，順便帶他們走走逛逛品嚐台灣美食。」