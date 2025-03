不斷更新／韓星活動4月售票看這裡！　KAI退伍後首來台solo開唱

記者蔡宜芳/綜合報導

韓星來台活動4月售票資訊不斷更新中!時刻關注《ETtoday娛樂星光雲》,將以下追星資訊記到小本本:

▲韓星4月搶票行事曆,點我看大圖。(圖/ETtoday娛樂星光雲製圖)

【2025 NOWADAYS MINI LIVE [IN YOUR DAY] IN TAIPEI】

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲NOWADAYS。(圖/翻攝自Facebook/FANME 飯迷)

售票日期:2025年4月5日(六)12:00

售票方式:KKTIX售票

演出日期:2025年5月9日(五)19:30

演出地點:Legacy TERA(台北市南港區市民大道八段99號)

票價:NT$4,680/NT$3,980/NT$3,680

主辦單位:FANME飯迷

【2025 STAYC TOUR [STAY TUNED] IN TAIPEI】

▲STAYC。(圖/翻攝自Facebook/Live Nation Taiwan 理想國)

售票日期:2025年4月2日(三)11:00

售票方式:拓元售票

演出日期:2025年8月23日(六)18:00

演出地點:台北國際會議中心 TICC(台北市信義區信義路五段1號)

票價:NT$5,800/NT$4,300/NT$3,800/NT$2,800

主辦單位:Live Nation Taiwan 理想國

【2025 KAI SOLO CONCERT TOUR IN TAIPEI】

▲KAI。(圖/翻攝自Facebook/遠雄創藝 Farglory Creative)

售票日期:EXO-L MEMBERSHIP 優先購票 2025年4月12日(六)12:00-17:59/一般售票 2025年4月13日(日)12:00

售票方式:拓元售票

演出日期:2025年7月12日(六)18:00

演出地點:台北流行音樂中心(台北市南港區市民大道八段99號)

票價:NT$6,300/NT$5,800/NT$4,800/NT$3,800

主辦單位:遠雄創藝 Farglory Creative