不斷更新／韓星活動4月售票看這裡！　KAI退伍後首來台solo開唱

記者蔡宜芳／綜合報導
韓星來台活動4月售票資訊不斷更新中！時刻關注《ETtoday娛樂星光雲》，將以下追星資訊記到小本本：
▲韓星4月搶票行事曆，點我看大圖。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）
【2025 NOWADAYS MINI LIVE [IN YOUR DAY] IN TAIPEI】
▲NOWADAYS。（圖／翻攝自Facebook／FANME 飯迷）
售票日期：2025年4月5日（六）12:00
售票方式：KKTIX售票
演出日期：2025年5月9日（五）19:30
演出地點：Legacy TERA（台北市南港區市民大道八段99號）
票價：NT$4,680／NT$3,980／NT$3,680
主辦單位：FANME飯迷
【2025 STAYC TOUR [STAY TUNED] IN TAIPEI】
▲STAYC。（圖／翻攝自Facebook／Live Nation Taiwan 理想國）
售票日期：2025年4月2日（三）11:00
售票方式：拓元售票
演出日期：2025年8月23日（六）18:00
演出地點：台北國際會議中心 TICC（台北市信義區信義路五段1號）
票價：NT$5,800／NT$4,300／NT$3,800／NT$2,800
主辦單位：Live Nation Taiwan 理想國
【2025 KAI SOLO CONCERT TOUR
▲KAI。（圖／翻攝自Facebook／遠雄創藝 Farglory Creative）
售票日期：EXO-L MEMBERSHIP 優先購票 2025年4月12日（六）12:00-17:59／一般售票 2025年4月13日（日）12:00
售票方式：拓元售票
演出日期：2025年7月12日（六）18:00
演出地點：台北流行音樂中心（台北市南港區市民大道八段99號）
票價：NT$6,300／NT$5,800／NT$4,800／NT$3,800
主辦單位：遠雄創藝 Farglory Creative
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