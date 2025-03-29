倖田來未睽違10來台開唱！「露性感小蠻腰」飆金曲　罕同台老公放閃

記者孟育民／高雄報導

「2025 高雄櫻花季」今（29日）在高雄夢時代前戶外廣場第二天開唱，多位歌手輪番上陣，今年出道25年的「日本歌姬」倖田來未睽違10年再度來台，勁歌熱舞，全程開全mic，展現超強實力，當演出到最後一首〈POPPIN' LOVE COCKTAIL〉時，更合體小2歲老公台日混血老公「KENJI03」，罕見公開放閃，讓全場粉絲都暴動了！

▲倖田來未在台上和老公「KENJI03」放閃。（圖／讀者提供）

倖田來未在2011念嫁給Back-On的「KENJI03」，老公因為是台灣混血，所以她算是半個台灣媳婦。此次來台除了一連帶來13首經典歌曲，還特別和老公在台上合體，不時摟肩玩親親，閃瞎台下觀眾，引爆全場最高潮！

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▲倖田來未。（圖／讀者提供）

倖田來未睽違10年來台，提前幾天就已經抵達高雄，她透露不但和老公去了小琉球，昨天還去了旗津觀光，也品嚐了小籠包，不過她笑說因為服裝是露肚裝，所以不敢吃太多。

她在台上也感性表示：「我自己也就42歲了，倖田來未出道25年了，在這段時間有很多艱難的時刻，但能夠遇見這麼棒的粉絲們，能夠這樣來到高雄，真的感到非常幸福，能夠跟這片土地的DNA 『KENJI03』結婚也讓我感到幸福。」