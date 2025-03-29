ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

倖田來未睽違10來台開唱！「露性感小蠻腰」飆金曲　罕同台老公放閃

記者孟育民／高雄報導

「2025 高雄櫻花季」今（29日）在高雄夢時代前戶外廣場第二天開唱，多位歌手輪番上陣，今年出道25年的「日本歌姬」倖田來未睽違10年再度來台，勁歌熱舞，全程開全mic，展現超強實力，當演出到最後一首〈POPPIN' LOVE COCKTAIL〉時，更合體小2歲老公台日混血老公「KENJI03」，罕見公開放閃，讓全場粉絲都暴動了！

▲▼性田來未在台上和老公放閃。（圖／讀者提供）

▲倖田來未在台上和老公「KENJI03」放閃。（圖／讀者提供）

倖田來未在2011念嫁給Back-On的「KENJI03」，老公因為是台灣混血，所以她算是半個台灣媳婦。此次來台除了一連帶來13首經典歌曲，還特別和老公在台上合體，不時摟肩玩親親，閃瞎台下觀眾，引爆全場最高潮！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼性田來未在台上和老公放閃。（圖／讀者提供）

▲倖田來未。（圖／讀者提供）

倖田來未睽違10年來台，提前幾天就已經抵達高雄，她透露不但和老公去了小琉球，昨天還去了旗津觀光，也品嚐了小籠包，不過她笑說因為服裝是露肚裝，所以不敢吃太多。

她在台上也感性表示：「我自己也就42歲了，倖田來未出道25年了，在這段時間有很多艱難的時刻，但能夠遇見這麼棒的粉絲們，能夠這樣來到高雄，真的感到非常幸福，能夠跟這片土地的DNA 『KENJI03』結婚也讓我感到幸福。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

凱莉哭紅眼送別權樂　博恩致哀：過程滿痛苦的

推薦閱讀

獨／權樂告別式「百位好友送別」凱莉哭紅眼　博恩不捨：滿痛苦的

獨／權樂告別式「百位好友送別」凱莉哭紅眼　博恩不捨：滿痛苦的

車銀優遭捲金賽綸風波！　他點名要說法：經紀人是金秀賢的獵犬

車銀優遭捲金賽綸風波！　他點名要說法：經紀人是金秀賢的獵犬

台AV女優「日本正式出道」　胎尼公開番號羞喊：多多指教

台AV女優「日本正式出道」　胎尼公開番號羞喊：多多指教

直擊／李雅英高雄脫了！　趴地熱舞「上演火辣濕身秀」全場嗨翻

直擊／李雅英高雄脫了！　趴地熱舞「上演火辣濕身秀」全場嗨翻

YTR這群人尼克「公開妹妹真實身世」　老婆反應全被拍

YTR這群人尼克「公開妹妹真實身世」　老婆反應全被拍

YTR超強曝「緬甸親戚失聯中」　家人前1天剛到曼谷：擔心到受不了

YTR超強曝「緬甸親戚失聯中」　家人前1天剛到曼谷：擔心到受不了

阿滴遭疑霸凌鍾明軒挨轟　好友黃大謙低調回應：相信他是成熟的大人

阿滴遭疑霸凌鍾明軒挨轟　好友黃大謙低調回應：相信他是成熟的大人

倖田來未睽違10來台開唱！「露性感小蠻腰」飆金曲　罕同台老公放閃

倖田來未睽違10來台開唱！「露性感小蠻腰」飆金曲　罕同台老公放閃

不斷更新／韓星活動4月售票看這裡！　KAI退伍後首來台solo開唱

不斷更新／韓星活動4月售票看這裡！　KAI退伍後首來台solo開唱

唐綺陽「10個月瘦20kg」0修圖畫面曝！公開減肥3重點 全場驚艷：紙片人

唐綺陽「10個月瘦20kg」0修圖畫面曝！公開減肥3重點 全場驚艷：紙片人

江蕙快看！張學友高雄驚喜清唱〈家後〉　認「因她復出才練唱」

江蕙快看！張學友高雄驚喜清唱〈家後〉　認「因她復出才練唱」

粉絲笑翻！潤娥17年表情管理首破功　「被口臭打敗」忍不住摀鼻皺眉

粉絲笑翻！潤娥17年表情管理首破功　「被口臭打敗」忍不住摀鼻皺眉

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

獨／權樂告別式「百位好友送別」凱莉哭紅眼　博恩不捨：滿痛苦的

車銀優遭捲金賽綸風波！　他點名要說法：經紀人是金秀賢的獵犬

台AV女優「日本正式出道」　胎尼公開番號羞喊：多多指教

直擊／李雅英高雄脫了！　趴地熱舞「上演火辣濕身秀」全場嗨翻

YTR這群人尼克「公開妹妹真實身世」　老婆反應全被拍

YTR超強曝「緬甸親戚失聯中」　家人前1天剛到曼谷：擔心到受不了

阿滴遭疑霸凌鍾明軒挨轟　好友黃大謙低調回應：相信他是成熟的大人

倖田來未睽違10來台開唱！「露性感小蠻腰」飆金曲　罕同台老公放閃

不斷更新／韓星活動4月售票看這裡！　KAI退伍後首來台solo開唱

唐綺陽「10個月瘦20kg」0修圖畫面曝！公開減肥3重點 全場驚艷：紙片人

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

倖田來未, KENJI03, 高雄櫻花季

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 倖田來未睽違10來台開唱！「露性感小蠻腰」飆金曲　罕同台老公放閃
  2. 不斷更新／韓星活動4月售票看這裡！　KAI退伍後首來台solo開唱
  3. 阿滴遭疑霸凌鍾明軒挨轟　好友黃大謙低調回應：相信他是成熟的大人
  4. 中信兄弟江坤宇放閃短今　期待明年WBC正賽迎戰日本
  5. YTR卡特「朝聖大港開唱相機被偷」　懸賞2萬求助PO文
  6. 城市科大一日客座教授　胡瓜技癢無酬上台演出
  7. 江蕙快看！張學友高雄驚喜清唱〈家後〉　認「因她復出才練唱」
  8. YTR超強曝「緬甸親戚失聯中」　家人前1天剛到曼谷：擔心到受不了
  9. 直擊／鄭恩地羞談初戀「對象曝光」！　現身櫻花季飆唱經典OST
  10. 阿緯「被女兒1回答嚇到愣住」　對話惹網鼻酸：感動到哭

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366