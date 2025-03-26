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曾莞婷認了「失去一部電影跟代言」！淚訴真實原因：真的沒下次了

記者潘慧中／綜合報導

曾莞婷一開始從八點檔發跡，近年出演《影后》等作品，精湛演技再度讓觀眾眼睛為之一亮。工作忙碌的她，前陣子和徐凱希、張文綺一起飛往歐洲旅遊，直到26日才坦言為了這趟旅程，「失去了一部電影跟一個代言。」

▲▼曾莞婷。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

▲曾莞婷坦言為了出遊，不只失去演出一部電影的機會，還失去了一個代言。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

曾莞婷在社群網站邊哭邊有感而發地說，以前若是在旅行和工作之間做選擇，她一定會說「下次吧」，然後選後者。然而，現在的她再也不想等到下次了，「因為也許就沒有下次了。」

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▲▼曾莞婷。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

▲曾莞婷寫到哭出來。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

回想起小時候抵達機場後，爸爸都會因為放心不下工作返家，「他總說下次吧⋯⋯但意外無情的帶走了他，真的沒有下次了，」曾莞婷感慨地說。

▲▼曾莞婷。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

▲▼張文綺、曾莞婷和徐凱希這次一起去歐洲玩。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

▲▼曾莞婷。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

看到旅伴徐凱希這次帶著爸爸一起出國，看著這段父女互相依靠又拌嘴的模樣，曾莞婷總是不自覺想起爸爸，「心想如果你在就好了，我都沒有牽著你的手，讓你享受人生過，但我會幫你記下所有的風景，讓你知道我過的很好。」

曾莞婷臉書全文：

為了這次的旅程
失去了一部電影跟一個代言
以前的我一定會說下次吧
工作重要
但現在的我不想等待
因為也許就沒有下次了
記得小時候爸爸到機場了都還會不放心工作把我們拋下返家
他總說下次吧⋯⋯
但意外無情的帶走了他
真的沒有下次了
這次的旅程凱希帶著爸爸
看著他們拌嘴相互依偎
心想如果你在就好了
我都沒有牽著你的手
讓你享受人生過
但我會幫你記下所有的風景
讓你知道我過的很好

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