ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

張蘭「封號40天斷財路」首發聲：封得挺好的！被爆法院禁令發律師函

@lanbeautylife68 我们尽力而为，问心无愧做好自己。其余的失之东隅也罢，收之桑榆也好，相信这一切都是最好的安排。 #张兰 #fyp #正能量 #女性力量 #positivevibes #女性 #励志 #企业 #企业管理 #tiktoker #美国华人 #海外华人 #chinese #women #usa ♬ original sound - 张兰俏生活 Lan Beauty Life

記者陳芊秀／綜合報導

大陸企業家張蘭與兒子汪小菲於2月8日遭抖音平台永久封禁帳號，理由是被質疑惡意炒作，引發各界議論。由於她近年憑著直播帶貨衝高營業額，也累積網路影響力，被封號形同遭斷財路，當時曾透過陸媒喊話，認為封號將影響她旗下8000個家庭的生計，表示「我不認同，我不接受」，相隔40天，她拍影片改口「封得挺好的」。

▲▼張蘭被封號超過40天首發聲。（圖／翻攝自TikTok）

▲張蘭抖音被封號，曾透過陸媒喊話「不接受」，超過40天改口「封得挺好的」。（圖／翻攝自TikTok）

張蘭火速在國際版抖音TikTok開設新帳號，近日更新一則「抖音被封號怎麼看」影片，笑笑表示被封號一事「我覺得封得挺好的，而且，挺英明的哈哈」。她認為這是對大家的一種保護，只管做好自己的事情，一切都是最好的安排，並表示孩子們對她說「妳歇歇吧，媽媽讓我們來」，令她很感動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼張蘭被封號超過40天首發聲。（圖／翻攝自TikTok）

▲▼張蘭被封號超過40天首發聲。（圖／翻攝自TikTok）

▲張蘭形容被封號是挺英明的舉動。（圖／翻攝自TikTok）

接著張蘭更引用因果論，指不要介入別人的因果，今天種什麼因，未來一定會收穫什麼果，因此做好自己、問心無愧。「這次這麼扒我所謂的黑歷史，全是我一生的奮鬥」，強調做企業坦坦蕩蕩。

而張蘭被陸媒《鳳凰周刊》曝光法院禁令，北京互聯網法院做出民事裁定，要求自裁定生效之日起，張蘭、汪小菲「不得在網絡平台上以文字、圖片、音頻、視頻（影片）等形式發布涉及徐熙媛的隱私，直至本案裁判文書生效時止。她發文駁斥陸媒誤導，違規公布法院臨時性文件，並於22日發出4頁律師函要求道歉。

▲▼張蘭發律師函。（圖／翻攝自微博）

▲▼張蘭發律師函。（圖／翻攝自微博）

▲▼張蘭發律師函。（圖／翻攝自微博）

▲▼張蘭發律師函。（圖／翻攝自微博）

▲張蘭發律師函。（圖／翻攝自微博）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【小兵立大功！】 #雲林 一家四口陷火場！鄰居5 #國小童 急叩 #119 報案

推薦閱讀

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告…接替6人名單曝

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告…接替6人名單曝

王鶴棣怒告「虞書欣大粉絲」！　立案名單曝光衝上熱搜

王鶴棣怒告「虞書欣大粉絲」！　立案名單曝光衝上熱搜

人氣漫畫家開噴舊愛！　織織驚爆「跟我男友打X還裝傻」疑公開分手真相

人氣漫畫家開噴舊愛！　織織驚爆「跟我男友打X還裝傻」疑公開分手真相

金在中驚喜宣布「當阿公了」！　喜自稱：偶像界第一位

金在中驚喜宣布「當阿公了」！　喜自稱：偶像界第一位

小優認大嘴巴「收百則私訊狂罵」　神隱1個月首露面哭了

小優認大嘴巴「收百則私訊狂罵」　神隱1個月首露面哭了

吳謹言坐月子照流出！被問「何時回歸？」老闆于正大方給答案了

吳謹言坐月子照流出！被問「何時回歸？」老闆于正大方給答案了

張頌文丟粉絲信惹眾怒！劇組人員「還原現場」心疼：他私下人很好

張頌文丟粉絲信惹眾怒！劇組人員「還原現場」心疼：他私下人很好

玥熹現身開戰小優！　控她不回訊息卻公開道歉：作秀嗎？

玥熹現身開戰小優！　控她不回訊息卻公開道歉：作秀嗎？

不結婚了？《戀愛兄妹》允載允荷疑分手「YT片全消失」男方刪光IG文

不結婚了？《戀愛兄妹》允載允荷疑分手「YT片全消失」男方刪光IG文

玥熹心寒「小優道歉文輕描淡寫」　嘆：被妳傷害的我算什麼？

玥熹心寒「小優道歉文輕描淡寫」　嘆：被妳傷害的我算什麼？

施顏宗「涉假球案」遭逐出籃壇！改行當店員拚工作…老婆患難見真情

施顏宗「涉假球案」遭逐出籃壇！改行當店員拚工作…老婆患難見真情

薔薔爸媽相隔20年首重逢　「昔雙外遇生下她」尷尬互動全被拍

薔薔爸媽相隔20年首重逢　「昔雙外遇生下她」尷尬互動全被拍

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告…接替6人名單曝

王鶴棣怒告「虞書欣大粉絲」！　立案名單曝光衝上熱搜

人氣漫畫家開噴舊愛！　織織驚爆「跟我男友打X還裝傻」疑公開分手真相

金在中驚喜宣布「當阿公了」！　喜自稱：偶像界第一位

小優認大嘴巴「收百則私訊狂罵」　神隱1個月首露面哭了

吳謹言坐月子照流出！被問「何時回歸？」老闆于正大方給答案了

張頌文丟粉絲信惹眾怒！劇組人員「還原現場」心疼：他私下人很好

玥熹現身開戰小優！　控她不回訊息卻公開道歉：作秀嗎？

不結婚了？《戀愛兄妹》允載允荷疑分手「YT片全消失」男方刪光IG文

玥熹心寒「小優道歉文輕描淡寫」　嘆：被妳傷害的我算什麼？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

張蘭, 汪小菲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 曾國城遭品牌開第一槍切割！　巨幅廣告被催下架：已著手進行更換
  2. 38歲男星罹睪丸癌！　呼籲「即時自行檢查」：有異狀勇敢看醫生
  3. 宋羽葤批小優「私下造謠」：詆毀我人格！　玥熹求王偉忠給機會3方對峙
  4. 小孟老師／3月25日星座運勢　處女珍惜感激彼此
  5. 家寧騎虎難下！　律師：只好繼續演下去對抗「大魔王」
  6. 張蘭「封號40天斷財路」首發聲：封得挺好的！被爆法院禁令發律師函
  7. 金在中驚喜宣布「當阿公了」！　喜自稱：偶像界第一位
  8. 謝京穎取33顆卵備孕當媽！「冷凍胚胎待命中」　拍戲開1條件準備植入
  9. 施顏宗「涉假球案」遭逐出籃壇！改行當店員拚工作…老婆患難見真情
  10. 曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告…接替6人名單曝

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366