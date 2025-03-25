張蘭「封號40天斷財路」首發聲：封得挺好的！被爆法院禁令發律師函

記者陳芊秀／綜合報導

大陸企業家張蘭與兒子汪小菲於2月8日遭抖音平台永久封禁帳號，理由是被質疑惡意炒作，引發各界議論。由於她近年憑著直播帶貨衝高營業額，也累積網路影響力，被封號形同遭斷財路，當時曾透過陸媒喊話，認為封號將影響她旗下8000個家庭的生計，表示「我不認同，我不接受」，相隔40天，她拍影片改口「封得挺好的」。

▲張蘭抖音被封號，曾透過陸媒喊話「不接受」，超過40天改口「封得挺好的」。（圖／翻攝自TikTok）

張蘭火速在國際版抖音TikTok開設新帳號，近日更新一則「抖音被封號怎麼看」影片，笑笑表示被封號一事「我覺得封得挺好的，而且，挺英明的哈哈」。她認為這是對大家的一種保護，只管做好自己的事情，一切都是最好的安排，並表示孩子們對她說「妳歇歇吧，媽媽讓我們來」，令她很感動。

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▲張蘭形容被封號是挺英明的舉動。（圖／翻攝自TikTok）

接著張蘭更引用因果論，指不要介入別人的因果，今天種什麼因，未來一定會收穫什麼果，因此做好自己、問心無愧。「這次這麼扒我所謂的黑歷史，全是我一生的奮鬥」，強調做企業坦坦蕩蕩。

而張蘭被陸媒《鳳凰周刊》曝光法院禁令，北京互聯網法院做出民事裁定，要求自裁定生效之日起，張蘭、汪小菲「不得在網絡平台上以文字、圖片、音頻、視頻（影片）等形式發布涉及徐熙媛的隱私，直至本案裁判文書生效時止。她發文駁斥陸媒誤導，違規公布法院臨時性文件，並於22日發出4頁律師函要求道歉。

▲張蘭發律師函。（圖／翻攝自微博）