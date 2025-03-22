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這群人尼克老婆「遇捲款落跑」　怒公開店家：絕無關係歡迎提告

記者王靖淳／綜合報導

網紅團體「這群人」成員尼克和香港老婆Ashly共同經營YouTube頻道，今（22）日他們上傳一部名為「捲款落跑一次說清，澄清：絕無關係，歡迎提告」的影片，透露被一家韓國瘦臉連鎖店捲款。為此，Ashly坦言感到相當沮喪，同時也對因為看了她推薦影片跑去消費的粉絲表達愧疚。

▲▼尼克（圖／翻攝自YouTube／尼克＆Ashly）

▲Ashly拍片透露自己被捲款。（圖／翻攝自YouTube／尼克＆Ashly）

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Ashly透露，她從2018年開始會到該店消費，並多次公開推薦給她的粉絲。她表示，最近發現店家突然宣布暫時關閉，並且拆除店面招牌，讓她無法取回已經支付的款項。她坦言感到無奈及內疚，因為有許多粉絲是看了她的推薦影片後，才去該店家消費，「我不知道會這樣，搞得我有點像幫兇的感覺。」

▲▼尼克（圖／翻攝自YouTube／尼克＆Ashly）

▲Ashly對於粉絲感到愧疚。（圖／翻攝自YouTube／尼克＆Ashly）

Ashly提到不只是粉絲，就連身邊的朋友最近也曾到該店家消費，她進一步回顧自己最後一次在該店消費的過程，並表示最初的服務品質不錯，令她印象深刻，這也是她持續推薦給朋友及粉絲的原因。然而，隨著店家突然的倒閉，讓她開始對該店產生質疑，同時也嚴肅澄清，「我完全沒有從中拿任何回扣，如果有的話可以連我一起告。」

▲▼尼克（圖／翻攝自YouTube／尼克＆Ashly）

▲尼克安慰Ashly。（圖／翻攝自YouTube／尼克＆Ashly）

影片中，尼克陪Ashly回到該店，結果見到的卻是人去樓空的景象，讓她無奈表示：「真的倒了，怎麼辦啊？怎麼可以這樣？錢要怎麼拿回來？你不做你要先通知我啊！至少要跟我說不做，請我在什麼時候把課程用完，或是怎麼樣安排，你要跟我說，而不是什麼就沒有交代，然後我到這邊才發現，店呢？」為此，面對Ashly的一連串抱怨後，尼克聽完後安慰她：「你所付出的東西，將會以你最幸福美滿的方式回報給妳。」

▲▼尼克（圖／翻攝自YouTube／尼克＆Ashly）

▲Ashly表示有後續會再跟大家說。（圖／翻攝自YouTube／尼克＆Ashly）

影片最後，尼克和Ashly打給律師、消保官以及及台北地方法院諮詢，為此兩人表示目前暫時沒有結果，其中Ashly更直言：「剛打的那些電話，去尋求幫助，其實方向蠻迷失的。我原本是抱著我沒錯的心態去，可是打了這些電話後，為什麼覺得很沮喪？我們就是經一事長一智。如果有後續再來跟大家說。」

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尼克, 這群人, 網紅, YouTuber, Ashly

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