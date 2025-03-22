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婁峻碩攜手溫妮演兄妹　隔五年又和她配對當母子！

記者蔡琛儀／台北報導

MV界年度盛事「金狼獎」今年不辦頒獎典禮，推出「MV新狼潮2025」打造專屬MV主題遊樂園，並推出5 大主 題活動，將於4月4、5、6日一連三天在華山1914文創產業園區登場，金狼獎團隊為此次活動砸重本拍攝「新狼社區之MV大作戰」形象短劇集，召集人、導演殷振豪攜手新銳導演彭道森共同執導，由活動大使婁峻碩與王中平、于子育、溫妮與TRASH鼓手魁剛主演，並找來Dcard Video團隊的主委、梅伯及曼曼客串演出。

▲▼ 婁峻碩、魁剛、溫妮、于子育、王中平出演「新狼社區之MV大作戰」形象短劇集。（圖／金狼獎執行委員會提供）

▲▼ 婁峻碩、魁剛、溫妮、于子育、王中平出演「新狼社區之MV大作戰」形象短劇集。（圖／金狼獎執行委員會提供）

▲▼ 婁峻碩、魁剛、溫妮、于子育、王中平出演「新狼社區之MV大作戰」形象短劇集。（圖／金狼獎執行委員會提供）

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劇情描述一家人為了支持兒子小狼的導演夢，化身笑料百出的製作團隊，帶觀眾感受影像 人的甘苦趣事，這也是于子育與婁峻碩在電影《器子》相隔五年後再續母子緣，讓于子育直呼：「實在太有緣啦！」而王中平與于子育相識30年卻是首度合作，兩人詮釋爆笑夫妻檔，好默契的互動讓拍攝現場笑聲不斷，讓人更加期待他們的精彩演出。

此外，該劇更同步邀來孫盛希、魏如萱、KID、莫宰羊、派偉俊、icyball冰球樂團 、怪物星人獻聲客串，成為畫龍點睛的亮點。系列活動中壓軸登場的「MV MASTER PANEL」國際論壇火熱報名中，共邀請到台、韓、日 4 組音樂、影像產業大咖嘉賓，包含日本人氣樂團DISH//鼓手泉大智，他興奮表示：「這是我第一次來台灣，很期待親身感受當地文化，並與創作者交流。」這也是他首次在日本以外分享創作心得 ，對於台灣觀眾的反應感到好奇。

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婁峻碩, 王中平, 于子育, 魁剛, 溫妮

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