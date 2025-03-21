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郭子乾模仿柯建銘被讚人間國寶　本尊嫌棄他不夠高

記者葉文正／台北報導

近期全台掀起「大罷免潮」，政治話題熱度不斷攀升，《鄉民大學問》主持人郭子乾特別解鎖立法院民進黨團總召柯建銘，郭子乾說: 「這是我第一次模仿柯建銘，最大的挑戰在於他獨特的腔調，說話時帶有濃厚的新竹腔，而且經常使用艱深的台語詞彙，話要講得不清楚，又不能太清楚，真的非常難拿捏。」造型師還特地讓郭子乾嘴中塞棉條，雖說如此，本尊倒是對郭子乾的模仿讚不絕口，誇讚相似程度100分，硬要說缺點就是不夠高。

▲真假柯建銘首度同台。（圖／節目提供）

▲真假柯建銘首度同台，右為郭子乾。（圖／節目提供）

柯建銘高度肯定郭子乾的模仿功力，大讚他「根本是人間國寶」更透露自己曾看過郭子乾的專訪深受感動，柯建銘說：「人一生要從困難中成長，郭子乾一路堅持到現在，專業又認真，真的是人間國寶。」一番暖心發言，讓郭子乾直呼：「沒想到柯總召居然還去看了我的專訪，真的很感動。」

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▲真假柯建銘首度同台。（圖／節目提供）

▲柯建銘讚郭子乾是人間國寶。（圖／節目提供）

談到兩人私交，郭子乾透露：「很久以前曾經幫柯建銘助選過，但平常並沒有私交。」此時柯建銘則幽默回應：「我應該有記得給你車馬費吧？」兩人一來一往就連下了節目話匣子都停不了。郭子乾開玩笑問柯建銘大罷免政策宣講會要是忙不過來可以找分身幫忙，讓柯建銘立刻眼睛一亮直說：「可以耶！還是乾脆雙柯合體？」讓現場笑聲不斷。

▲真假柯建銘首度同台。（圖／節目提供）

▲郭子乾認為模仿總召有難度。（圖／節目提供）

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