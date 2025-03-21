游鴻明25歲學霸正妹愛女「竟是吸渣男體質」　被要求「開放式關係」

記者蔡琛儀／台北報導

歌手游鴻明愛女游宇潼成為創作歌手出道，首張個人專輯《楚門》將於4月18日推出，畢業於美國名校UCLA洛杉磯加利福尼亞大學數學系的她，在新歌〈還是我已學壞〉中撕下學霸標籤，用音樂表達強烈主張：世界上不存在唯一的正確。

▲游宇潼推出新歌〈還是我已學壞〉。（圖／經紀公司提供）

游宇潼因從小對物理的好奇心，加上渴望理解世界的真相，因此儘管數學曾是她國中最弱的科目，但她憑藉努力與自我激勵，最終以高分畢業於UCLA 數學系，並在短短兩年內完成原本需要四年的學業，現在仍在攻讀台灣大學商學院的行銷專業相關研究所，成為眾人公認的學霸。

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但隨著她深入探索數學和量子科學，逐漸意識到世界並不存在標準答案，最好的與最壞的可以並存，兩者並不矛盾。〈還是我已學壞〉這首歌如同理工腦的感性戀愛，在混亂中尋找秩序。不過她自認過往經常吸引渣男，更曾被直接要求開放式關係，這次決定告別乖女孩印象，以新歌釋放心中叛逆主張。

▲游宇潼外型亮麗又有才華。（圖／經紀公司提供）

導演黃中平在MV中以白天與黑夜的概念，呈現出游宇潼的多面性，感性與理性並存，事後黃中平還特地傳訊息給游鴻明，大讚他：「你實在太幸福了，擁有這麼優質的孩子。」直誇游宇潼很有想法，聰明有禮貌學習力又強，「音樂創作的思想來自爸爸的好遺傳，這孩子將來做什麼都會很成功，爸媽可以安心笑呵呵。昨天有讓她盡量嘗試些新東西她吸收很快，一點就通，聽得進我們說的問題，也調整很快。外表看似酷酷的女孩，其實心是溫柔的孩子。總之羨慕你有個好女兒呀，昨天還遇到工作40年第一位歌手給我泡養生茶，實在是太可愛的孩子。」