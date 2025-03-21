織織酸家寧聲明聽到發瘋：可加一條唸不標準就抓去關的法律嗎？

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧去年10月宣布分手，男方11日在個人頻道上傳影片開撕女方一家，掀起不小熱議。為此，家寧18日曾透過律師發聲明，強調自己和Andy領相同薪資和獎金，且完全不知道實際收益。昨（20）日更首度露面拍片回應近期風波，4分鐘影片曝光後再度掀起討論，就連人氣漫畫家織織都在Threads發文評論對此事的看法。

▲家寧上傳聲明影片。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

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織織以「一度聽到發瘋」來形容自己看家寧4分鐘聲明影片的感想，並對對方注音符號唸不標準感到不解。她還幽默喊話，建議台灣應該設一條新法律，那就是對於不能正確發音「ㄓㄗㄔㄘ」的人，應該處以一個月的拘留，「臺灣可以加一條ㄓㄗㄔㄘ唸不標準，就抓去關一個月的法律嗎？」貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示同感。

▲織織評論家寧聲明影片。（圖／翻攝自Threads／chichinote）

事實上，家寧21日凌晨發布的影片中提到，她對於這陣子的風波深感遺憾，「因為這不只是關於公司與個人的問題，更是關係到親情與夥伴情誼。」並強調自己的立場與Andy相同，未來也絕不會逃避責任。至於頻道的收益與分配，家寧表示：「過去我更專注於創作，將心力投入在內容的產出上，卻在這段時間才驚覺自己對於財務與經營層面的認識還不夠深入。我願意與更成熟的態度學習，確保未來有更清晰的規劃與管理。」