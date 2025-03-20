Andy被家寧媽提告2罪近況曝　律師二度發聲：真的敗給妳

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧在去年10月宣布分手，男方11日在個人頻道上傳影片開撕女方一家，內容曝光後引發討論，今（20）日更在社群PO出收到警局通知書的照片，證實被家寧媽提告個資保護法、妨害名譽。為此，Andy的委任律師林哲健透過臉書發聲了。

▲眾量級去年10月分手。（圖／翻攝自Facebook／眾量級CROWD）

Andy的委任律師林哲健發文透露，有不少粉絲傳訊息給他，關心Andy的目前的狀況。為此他表示，如果在4月1日愚人節當天，家寧真的使用先前網紅蔡阿嘎在直播中，搞笑示範一招自己絕對可以翻身的方法，那麼他真的會感到很錯愕，「我也只能說：『真的敗給妳了』。」

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▲Andy委任律師發文。（圖／翻攝自Facebook／上林法律事務所-林哲健律師）

事實上，蔡阿嘎日前在直播中搞笑表示，眾量級過往以情侶互整系列影片走紅，不久後就是愚人節，他建議家寧出面澄清一切都是整人企劃，自己為此舖梗十年，甚至還提醒她可以告訴Andy「其實整個公司都是你的，我們在十年前幫你把所有的錢拿去買了台積電」，如此一來他認為不只皆大歡喜，且家寧目前翻車的形象也能有所反轉。話一說完令全場所有人笑翻，直播畫面更被不少網友轉發到Threads上討論。

▲蔡阿嘎爆笑教學家寧翻身的方法。（圖／翻攝自YouTube／hahababy）