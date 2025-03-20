全文／金賽綸媽信件曝光！　「女兒的聲音一直在」淚訴：明明說要相信妳

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓已故女星金賽綸在2月輕生過世，隨後也爆出許多讓她走上絕路的內幕，更牽扯到前男友金秀賢，事件備受關注。而金賽綸的媽媽20日透過YouTube頻道《橫豎研究所》發聲，向已逝的女兒心碎喊話，並表示「只是希望那些曾讓妳變成『說謊者』的人道歉」。

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▲金賽綸母親的信件公開。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

【金賽綸母親信件全文】

親愛的我的女兒，賽綸啊

妳去到溫暖的地方了嗎？還會不舒服嗎？

我今天也頭痛到快堅持不住，胸口鬱悶

分明冬天就要結束、溫暖的春天正在來臨

凍僵的心怎麼就是沒有變暖呢？

妳穿過的衣服，妳用過的物品，

什麼都無法丟棄，只能原封不動地留著。

妳的睡衣上還殘留著妳的氣息，

至今還無法洗掉，我就這樣抱著它入睡。

說要死，說要死，曾那樣掙扎過，

現在能夠安穩了嗎？

妳曾調皮地說：「如果我死了，應該會有很多朋友來吧？」

真的，來了很多人呢。

妳一直像個小孩子，看到這麼多人來送別，

我才覺得，原來我的女兒真的活得很好啊。

這帶給了我極大的安慰，

我才知道，有這麼多人了解妳原本的樣子，

才讓我有了些力量。

妳都看到了吧？所有來看妳的那些人。

錢算什麼呢？

要是能再多陪妳一點就好了，

光顧著工作，連妳最後的時刻都沒能守在身邊。

妳害怕了吧？

事情過去之後，

一切都變成了後悔，

所有的一切，都是後悔。

一直以來，妳不斷受到折磨，

我甚至想著，乾脆活成媒體筆下的金賽綸吧，

就這樣變成那樣的人吧，

但我無法接受妳一次次放棄這個世界的模樣。

不是說好了會活下來嗎？

怎麼樣都要活下去的，不是這樣和我約定的嗎？

「媽媽，今天要不要去漢江公園散步？」

「媽媽，今天去打羽毛球吧？」

「媽媽，要不要和姨母還有樂樂一起去做志工？」

「媽媽，今天我畫了像妳說的那樣明亮的畫。」

「媽媽，我想吃黃瓜。」

「媽媽，幫我做炒小魚乾吧。」

「媽媽，幫我開電視。」

「媽媽，幫我開燈。」

「媽媽，幫我開洗衣機。」

「媽媽，太安靜、太黑的話，我會害怕。」

「媽媽、媽媽、媽媽……」

妳的聲音還在耳邊叮叮噹噹地響著，

讓我一次次驚醒。

可是，我卻一直對妳說，

「不要上傳照片。」

「避開人群。」

「晚上不要太晚回家，不要喝酒。」

回想起來，我對努力撐過生活的妳，

好像總是在說「不要做這個」、「要小心那個」，

對不起，我的女兒。

我一直以為，不讓妳做某些事，

就是在守護妳。

明明說著「我相信妳」，

卻又處處阻止妳，

想要幫妳掩蓋一些事情，對不起。

現在，他們要我一直解釋，

要我不停地說明，

到底為什麼？

我只是無法就這樣讓妳離開，

只是希望那些曾讓妳變成「說謊者」的人道歉，

只是希望這樣的事不會再發生而已。

但換來的卻是那些否定我存在的話語，

還有一再要求我去解釋的聲音。

很痛苦吧？有多痛苦呢？

這三年來，妳的心到底碎了多少次？

這麼美好的時光，

應該只用來珍惜妳的。

沒關係，別擔心，

即使世上的人都不知道，媽媽知道。

我們知道，妳的朋友們知道，

那些真正了解妳的新朋友也會知道的。

而且，我也沒關係，

因為妳曾經對我說過——

「別擔心，媽媽，

就算世界不知道，

我知道就好了。」

是不是太吵了？

對不起，綸啊。

現在，我會安靜地讓妳走了。