佩甄願意和老公3P！爆王祚軒喜歡在鏡子前　性事全說了「在上面容易XX」

記者孟育民／台北報導

小禎（胡盈禎）、佩甄近期開Podcast節目《禎甄要chat內》，姐妹聊天室尺度大開，第二集就聊性生活。佩甄結婚至今17年，她坦言也曾經歷疲乏、拒絕和老公行房，夫妻倆經常為此事爆爭執，「我也不想忍耐，他也覺得你都不配合我，但我們後來就討論，決定不管怎樣為了對方都要配合。」問及如果老公要求3P？佩甄則說，「我可以啊，只要在安全的範圍之下，但我會講就只有一次，沒辦法無限配合。」





▲小禎（左）與佩甄（右）合開Podcast節目。（圖／翻攝自YouTube／禎甄要chat內）

佩甄和小禎尺度無極限，佩甄自爆曾在鏡子前和老公愛愛，下秒改口說：「我沒有特別愛，女生照到鏡子會在意角度，壓力好大，我沒有覺得邊看會特別性感，但祚祚好像很喜歡，男生很喜歡展雄風的樣子，男生很喜歡看那個過程。」

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▲佩甄大聊和老公性事。（圖／翻攝自YouTube／禎甄要chat內）



被問到最喜歡的體位？佩甄害羞說：「我最喜歡在上面，我不是要控制，但我在上面比較容易有高潮，但如果在下面好像比較久。我是一個非常容易高潮的女人，我年輕一次可以高潮10幾次，我腳都快抽筋了。」尺度大到小禎急忙說：「可以囉。」