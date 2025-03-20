超辣日本舞孃團來台！人間「胸」器突掏出可口食物　記者全看呆

記者吳睿慈／綜合報導

日本六本木舞孃團體「ROKUSAN ANGEL」（63 ANGEL）個個身材火辣，演出模式結合華麗舞蹈、偶像風表演、鋼管舞與花魁文化，如今首度登台，4位成員PANNA、MIREI、RUMI、MONE於20日出席記者會，MIREI語出驚人自爆「撞斷鼻子」，撞出又挺又高的鼻子，令在場所有人驚呼連連。

▲ROKUSAN ANGEL出席記者會，突在胸前掏出食物給記者。（圖／新世博國際提供）



PANNA、MIREI、RUMI、MONE於20日出席記者會，4人穿著爆乳比基尼現身，除了表演，還從胸口掏出巧克力送給記者，她們秀出火辣身材、現場「乳」香四溢，把東京「原汁原味」的表現，先讓媒體大飽眼福。

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▲ROKUSAN ANGEL成員各個身材火辣。（圖／新世博國際提供）



「63 ANGEL」前身為「Burlesque 東京」，是東京夜生活的代表性舞台之一，擁有每月吸引超過萬名觀眾的驚人魅力，表演尺度頗大，4人被問及家人是否支持？RUMI透露過去看過「63 ANGEL」演出，很想成為團員之一，家人雖起初有點擔心，但後來會偷偷搜尋網路上的影片，默默給予支持。

▲MIREI自爆「小時候摔斷鼻子」，強調是天然的。（圖／新世博國際提供）



4人身材都很火辣，平時注重身材管理，MIREI此時卻自爆「小時候摔斷鼻子」，強調是天然的，「是因為幼稚園盪鞦韆出意外，從那時候就變很高了，那次意外之後就被稱讚『側臉很好看』、『鼻子線條很好看』。」RUMI則在日本有「顏面國寶」的封號；身高168的MONE常常被說像貓臉，「所以我是一隻大貓咪」。63 ANGEL台北將於5月29日至6月1日於西門町WESTAR登場，預計演出10場，更多詳情及購票資訊，可洽新世博國際粉絲專頁。