彭佳慧被她逼哭！　新歌一聽就被打中：就是它了

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后彭佳慧即將在6月7日在台北小巨蛋開唱，全新單曲、同時是演唱會主題曲〈總有一首歌會提醒我愛你〉也同步上架。這首歌是由金曲獎最佳製作人許哲珮創作、製作，兩人首次合作，當許哲珮給彭佳慧聽DEMO時，彭佳慧一聽就有被打中的感覺，表示：「就是它了。」

▲彭佳慧推出新歌〈總有一首歌會提醒我愛你〉 。（圖／索尼提供）

最初兩人相約一天碰面，想要聊聊新專輯合作的可能性，沒想到當天兩人一見如故，話題完全停不下來，從對彼此的印象聊到最近的生活，許哲珮溫柔卻犀利的觀察，讓彭佳慧聊到潸然淚下，好多感觸就這樣油然而生。過了幾天，許哲珮寄出DEMO，彭佳慧一聽，「就是它了」的感覺非常強烈，也欣然決定〈總有一首歌會提醒我愛你〉是新專輯必須收錄的第一首歌曲。

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才剛結束巡迴演唱會的彭佳慧，現在同步錄製著全新國語專輯和籌備台北小巨蛋演唱會，處於蠟燭兩頭燒的狀態，但她樂在其中，享受著最愛的歌唱工作。只要沒有工作，她一周至少運動健身3至4天，強調：「會讓自己保持在最佳狀態上台演出。」

▲彭佳慧即將在小巨蛋開唱。（圖／索尼提供）

她也表示，這次的演唱會將細數所有過去的經典作品，也包含新專輯裡即將帶給大家的驚喜，演唱會門票將在21日開賣，詳洽寬宏。