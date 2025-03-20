記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星文素利2021年以《三姐妹》獲得青龍獎影后殊榮，她近來在《苦盡柑來遇見你》飾演長大後的IU，戲劇獲得注目，她的知名度跟著水漲船高。文素利近日登上談話性節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，帶著出道5年的媽媽李香蘭（이향란）現身，母親其實早在《淚之女王》裡現身，只是知名度比女兒低，如今身份揭曉，令觀眾驚訝不已。

▲近來在《苦盡柑來遇見你》飾演長大後的IU，戲劇獲得注目。（圖／翻攝自Netflix）



文素利媽媽李香蘭（이향란）隨著女兒的步伐踏進戲劇圈，母女倆近日一起登上談話性節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，首次曝光李香蘭昔日參演的作品，其實早在《淚之女王》裡現身，飾演的角色為金智媛外婆，也就是金秀賢劇裡的太岳母。

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▲影后文素利親媽也是演員，且剛出道5年。（圖／翻攝自tvN）



事實上，李香蘭在《淚之女王》裡原本有戲份，拍了一場酒後大鬧的戲份，沒想到最後被刪減了，只剩下遺照出現的部分，文素利笑虧：「家人們都很期待，但都被刪掉了，有點可惜。」她稱讚媽媽的野心，「媽媽活得比任何人都還有熱情，彷彿活在夏天」。

▲文素利的媽媽李香蘭在《淚之女王》飾演金秀賢太岳母。（圖／翻攝自tvN）



73歲的李香蘭將「活到老學到老」的精神發揮得淋漓盡致，文素利在事後受訪時深情告白母親：「直到現在都為媽媽感到驕傲！」媽媽隨著她的腳步踏入戲劇圈，她講出最真切的心裡話，「我也想要之後從女兒那裡聽到『我媽媽活得很帥氣，一想到媽媽心情就很好』的稱讚話語。」

《劉QUIZ ON THE BLOCK》這段訪談公開後，令觀眾驚訝不已「原來文素利媽媽也是演員」、「敬佩她的勇氣與行動力」、「沒想到演過《淚之女王》」。