石承泫不只逃兵役　再爆修圖龜毛如劉芒！收粉絲禮只留貴的

▲石承泫拍攝寫真集，修圖要求龜毛到惹毛攝影師。（圖／讀者提供）

圖文／鏡週刊

BL劇男星石承泫遭前經紀人控買假證明逃兵，石承泫雖然道歉，但前經紀人加碼爆料，透露他會丟粉絲禮物、卡片，只挑有價值的物品留下，且石承泫拍攝寫真集，修圖要求多如牛毛，對比另一位因修圖龜毛遭炎上的網紅劉芒，有過之而無不及。

石承泫前經紀人達姐向本刊出示多張粉絲送的精美卡片和小物，每一張卡片都相當用心，不管是手繪還是照片剪貼，完全看得出來耗了不少時間製作，充滿粉絲的愛，「這些都是他不要的，他只挑有價值的、用錢買的帶走，剩下這些都堆在我辦公室。」此外，前經紀人曾幫他出版寫真集，這過程也讓她相當苦惱，因為石承泫對於修圖的要求相當龜毛，差點把攝影師氣到不幹了，「包括沒腹肌修到有腹肌、還有髮絲也很在意，手的顏色不一樣也要修。」總而言之，幫石承泫修圖，就猶如全新創作一般。

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▲前經紀人拿出粉絲送的手工卡片，透露都是石承泫不要的。（圖／讀者提供）

會讓前經紀人如此憤怒，也是因石承泫沒有好好處理合約問題，而且更將前經紀人和前公司的工作人員全部都封鎖，拒絕聯繫。石承泫被爆逃兵後，曾指達姐協助安排逃兵門診以及帳務不清，達姐向本刊表示，「我已經發函請他們10天內澄清道歉，且也委請律師向石承泫提告。」

▲前經紀人出示未修圖前原片，上面畫的圈圈都是石承泫圈起來要修的。（圖／讀者提供）



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