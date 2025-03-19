曾唱紅〈陪我看日出〉　蔡淳佳宣布「2大喜訊」！

記者蔡琛儀／台北報導

以一首〈陪我看日出〉紅遍全亞洲的新加坡歌手蔡淳佳，推出新歌〈兩個人間〉重磅上線，又官宣4月將在爵士音樂殿堂品牌Blue Note開唱，一連舉辦北京、上海兩場「相遇幾何 2025 Blue Note 限定音樂會」，令粉絲都驚喜不已。目前VIP票一推出就秒殺，僅剩零星票數。

▲▼蔡淳佳新歌〈兩個人間〉與林倛玉合唱。（圖／Joi Music提供）

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蔡淳佳轉型獨立製作，設立個人品牌「Joi Music」，升格製作人發行創作EP《假如給我三天光明》大獲好評，而今年她先是以新加坡歌手身分，受邀登上《美美與共》晚會的舞台，春節期間更為新加坡成立60週年暨華人春節廣告片演唱主題曲〈細水長流〉，再加上睽違10年再登陸綜舞台並宣布高規格開唱，動作頻頻。

新歌〈兩個人間〉，是她的歌曲〈慶幸有你愛我〉作者林倛玉攜手合作對唱，林倛玉在談及這首歌的創作時表示，「希望歌曲能呈現一種理性與感性交錯的情緒張力，而不是簡單的悲傷或遺憾。」蔡淳佳則補充：「我們都曾在關係裡遇到彼此都清楚要分開，但心裡仍然有千頭萬緒。這首歌不是爭吵，不是痛哭，而是那種心照不宣的釋然，帶著一點不捨，又帶著一點理解。」