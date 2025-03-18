小三作法斷男友桃花「終生不舉」！詛咒反噬肚中寶寶　超慘下場曝光

記者孟育民／台北報導

節目《震震有詞》由謝震武律師主持，邀請資深媒體人胡孝誠、民俗專家謝沅瑾、郭德田律師、藝人陳宥心，討論主題「詛咒毒誓、交易許願別亂下！怨念纏身、遭反噬傷人害己！」分享所見所聞。藝人陳宥心透露，曾有小三作法斷男友桃花，沒想到詛咒竟然反噬，她懷孕生出的孩子，天生就少一隻手，嚇得男友拋棄她和孩子，最後兩人還是因為個性不合分手。

▲陳宥心透露，曾有小三作法斷男友桃花，沒想到詛咒竟然反噬。（圖／和展影視提供）

藝人陳宥心以主持靈異外景節目聞名，她分享曾有女性當人家的小三，經常陪伴男方出入聲色場所，發現一名坐檯女子對她很有敵意，當她向男友表達不滿時，男友直言不會跟對方分手，且對方也懷有他的小孩。小三聽到後萌生恨意，找上茅山老師做法，希望斷他錢財、斷桃花不能再作怪，陳宥心說：「小三收集男子的頭髮、皮屑給老師，老師結合他的生辰八字，將紙剪成人形倒插置香爐中。」

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在持續施法多日後，男子明顯精氣神委靡且公司開始營運不佳、訴訟不斷，漸漸地連酒店都沒去，小三正竊喜作法成功時，男子告知酒店女產下小孩，沒想到之前產檢都很健康，但小孩出生後竟然殘缺少了一隻手，男子驚嚇不已，狠心拋棄酒店女及小孩。陳宥心說，小三擔心會法術反噬自己，便再付一筆破解法術的費用，慢慢地男子身體、氣色好轉，唯獨當時因為憤怒詛咒對方不舉竟成真，男子已經無法再人道，兩人最後也因為性格不合，分手結束這段感情。

