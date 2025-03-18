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抓家寧聲明「2大疑點」！　前主播劉芯彤列5重點：這沒有鬼什麼叫有鬼

記者劉宜庭／綜合報導

YouTuber「眾量級 CROWD」分手後開撕破臉，針對Andy控訴，家寧沉默6天後，今（18日）首度發出律師聲明，掀起各界討論聲浪。對此，前主播劉芯彤分析5大重點，並提出質疑：「負責人是+0（家寧）媽媽，連媽媽都不給看財務報表。這沒有鬼什麼叫有鬼？」

▲劉芯彤分析家寧聲明。（圖／翻攝自劉芯彤臉書）

▲劉芯彤分析家寧聲明。（圖／翻攝自劉芯彤臉書）

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看完家寧發出的聲明，劉芯彤表示「要確ㄟ」，同時幫網友整理出5大關鍵

1、聲稱自己跟Andy老師一樣被蒙在鼓裡。
2、領相同的薪資和獎金。
3、對於公司實際收益狀況不清楚。
4、數度請求群海公司提供財務資料，都沒有獲得回應。
5、身為群海公司股東、監察人，將就財務資料不明與律師研擬後續對策。

不過，劉芯彤也提出2項質疑。其一，是「負責人是+0媽媽，連媽媽都不給看財務報表？ 這如果沒有問題，那什麼才是問題？」另一個引發熱議的重點，則是家寧在聲明中提到，與Andy過去10年來每月僅領 5.5 萬元薪資。對此，劉芯彤不禁提問：「一個月5.5萬的月薪，+0可以經常出國和全身名牌？」她更開玩笑虧：「她的5.5萬幣值是不是跟我不同呀？我月薪還比他高，可是為什麼我不能像+0一樣灑脫？」

對於整起事件，劉芯彤也寫下自身看法，指出危機公關處理真的很重要，「當你第一時間處理不好，後面就要說一個個更扯的說法來自圓其說。世上萬事都能省，就是危機公關和律師這筆不能省，不然神仙都難救。」

▲劉芯彤分析家寧聲明。（圖／翻攝自劉芯彤臉書）

▲劉芯彤全文。（圖／翻攝自劉芯彤臉書）

▲劉芯彤分析家寧聲明。（圖／翻攝自家寧臉書）

▲家寧聲明全文。（圖／翻攝自Facebook／家寧）

▲家寧聲明全文（點圖可放大）。（圖／翻攝自Facebook／家寧）

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眾量級, Andy, 家寧, 劉芯彤

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