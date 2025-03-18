金秀賢談戀愛逼用Telegram！　網搜出「相關關鍵字」發毛：太可怕

記者田暐瑋／綜合報導

南韓女星金賽綸2月輕生，家屬17日召開記者會對金秀嫌喊話，並正式對長期霸凌金賽綸的YTR李鎮浩提告。記者會中，家屬爆料金秀賢曾要求金賽綸使用加密通訊軟體「Telegram」進行對話，而非一般人常用的KakaoTalk（類似台灣的LINE），甚至有人聯想到「N號房事件」，引發議論。

▲金秀賢、金賽綸過去曾交往，對於確切交往期間，男方與女方遺屬卻各執一詞。（圖／翻攝自金秀賢、金賽綸Instagram）



YouTube頻道《橫豎研究所》主播金世義在記者會中轉述家屬訴求，並透露金秀賢在交往期間，曾要求金賽綸使用加密通訊軟體Telegram聯繫，避免使用韓國人常用的通訊軟體KakaoTalk，認為此舉顯示其刻意為自己留後路，加上轟動一時的N號房事件就是從Telegram開始崛起，搜尋Telegram就會出現許多令人不適的關鍵字，讓網友直呼：「太可怕！」

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事實上，Telegram官方曾宣稱，與市面上主流的通訊軟體WhatsApp與LINE相比，Telegram具有更加強大的通訊安全特性，由於具有最嚴密的「端對端加密」通訊層級，也不會審查聊天內容，高隱私性卻成了犯罪活動的重要據點，在台灣，違法販售兒少私密影音的大本營「創意私房」也一度傳言要轉戰到Telegram，引發高度關注。

▲金賽綸家屬委託律師出面開記者會。（圖／翻攝自《橫豎研究所》YouTube）



家屬表示，在整理金賽綸遺物時，發現一封由公司Gold Medalist於2024年寄出的存證信函，內容涉及7億韓元債務償還要求，並警告金賽綸不得再上傳與金秀賢相關的照片。律師指出，金賽綸在酒駕事件後未公開打工地點，卻遭李鎮浩爆料，懷疑其背後有內鬼，質疑李鎮浩和經紀公司之間有秘密往來，整起事件牽涉多方利益。