瑤瑤遊韓經抗議現場「蹭吃蹭喝又打卡」！　韓網截圖狂譙…悄刪文

記者張筱涵／綜合報導

南韓近期因尹錫悅彈劾停職一事，在光化門一帶都有抗議活動，上周末也進行了遊行。而人正好在首爾旅遊的瑤瑤（黃喬歆）經過現場時，透過Instagram限時動態和貼文分享，自己拿到飲料和食物的過程，這些全都被南韓網友截圖公審，引發討論。

▲▼瑤瑤被南韓網友截圖上傳到社群平台公審。（圖／翻攝自Threads、X）



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瑤瑤近日透過Instagram分享遇到南韓抗議現場的過程，陸續以Instagram限時動態表示「好High」、「韓國的抗議根本園遊會現場」、「今日的光化門」、「又拿到原豆奶茶」，更透過貼文表示自己經過現場嚇了一跳，配上的圖片為她拿到吉拿棒的嘟嘴自拍、拿到辣炒年糕的燦笑自拍，以及所取得的現場抗議人士所發的宣傳標語紙張。

南韓網友見狀，將瑤瑤的貼文上傳到X（舊稱推特）和Threads，進而湧入該篇貼文留言痛罵。而瑤瑤則在事情發生後將該貼文刪除，不過目前仍能在瑤瑤最新分享的貼文下看見南韓網友的留言罵聲，「為什麼要來別人國家的抗議現場蹭吃蹭喝的還拍照打卡？這就是台灣藝人的水準嗎？如果覺得做錯了就要道歉啊」、「怎麼會有這麼厚臉皮的人，偶像？真的是名人？我要跟台灣檢舉」。

▲▼瑤瑤的Instagram限時動態也都被南韓網友截圖。（圖／翻攝自X）







台灣網友得知此事後，也都表示「別到國外去丟台灣人的臉好嗎」、「丟臉丟到國外」、「人家民運團體自己掏錢弄的食物是給抗議群眾吃的，不是給觀光客蹭的」、「不在意幹嘛刪文？好好道歉很難嗎？」。而瑤瑤目前僅回應一則鼓勵的留言，並表示：「沒事沒事謝謝你的留言～～也是我不夠謹慎……經過抗議現場就順便拍了照吃了免費的食物，我是沒有在意他們的留言啦，一樣飯照吃日子照過。」

▲瑤瑤回應網友。（圖／翻攝自Threads、X）