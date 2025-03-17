小說改編陸劇人氣TOP 10！《難哄》討論度爆表　冠軍開創古偶新風格

文／網路溫度計

最近討論度超高的陸劇《難哄》讓許多人都追得欲罷不能，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點了近一年從小說改編的十部陸劇，一起看看那些無論是書粉，還是劇迷都讚不絕口的人氣戲劇作品！

NO.10 《大奉打更人》

▲《大奉打更人》。（圖／翻攝自Disney+ 提供）

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陸劇男神王鶴棣與甜妹代表田曦薇首度搭檔的古裝懸疑探案劇《大奉打更人》，改編自網路小說作家賣報小郎君的同名小說，獲得「年度最佳作品」、「年度男頻人氣十強」、「年度東方幻想題材作品」及「年度影視改編期待作品」四項肯定。

王鶴棣飾演一位現代青年穿越過去，大奉王朝的熱血青年「許七安」，從底層打更人（類似捕快）一路逆襲，憑藉智慧與膽識在朝堂鬥爭、江湖紛爭、修行世界中殺出重圍，最終攪動天下風雲。劇情融合熱血升級、破案推理、詼諧幽默、權謀鬥爭，並貫穿「即便犧牲也要為民請命」的信念，成功實現口碑逆襲。與田曦薇的感情線不喧賓奪主，第一季點到為止，不佔據「大男主」戲份，讓觀眾更聚焦於男主成長與權謀推理線，帶來更強的敘事張力。

NO.9 《在暴雪時分》

▲《在暴雪時分》。（圖／翻攝自微博／電視劇在暴雪時分）

被稱為2024年必看的純愛神劇《在暴雪時分》從首播到完結，都穩坐中國戲劇熱度榜冠軍，豆瓣分數更開出6.9的高分，由吳磊與趙今麥兩位都是童星出身的演員所主演，故事講述昔日天才級職業斯諾克選手林亦揚（吳磊 飾）與當紅九球選手殷果（趙今麥 飾）相遇在一場十年難得一遇的暴雪之夜，兩人遇到彼此後人生軌跡跟著轉變，一同為職業撞球事業貢獻力量。

該劇改編自墨寶非寶的同名小說《在暴雪時分》，小說中唯美的暴雪場景被高度還原，兩位演員的演技也都相當在線，整體氛圍有著一股淡淡的浪漫，在劇中創造了刮鬍子、撞球表白、旋轉木馬之吻等高甜名場面而引起極高的討論，網友們表示「 吳磊和趙今麥的眼的真的蠻好的，換演技差一點的應該就蠻容易油膩掉」、「這部好看我很愛，除了甜寵也有劇情」、「看兩人戀愛很舒服，那種惺惺相惜真的讓人看得很感動」。

NO.8 《難哄》

▲《難哄》。（圖／翻攝自Netflix提供）

最近熱度超高的陸劇非《難哄》莫屬了！改編自者竹乙的同名小說，為典型的「破鏡重圓」暗戀文學，在拍成戲劇前便已經有了廣播劇、漫畫等作品，同時在2020年獲得出版方的現代言情年度十佳作品，在中國可說是擁有著巨量的原著粉絲，也因為身為《偷偷藏不住》的姊妹作，在開拍前就引起不小的轟動，找來人氣演員白敬亭、章若楠主演，由《惡作劇之吻》、《我可能不會愛你》的台灣導演瞿友寧執導，擅長刻畫青春愛情故事的他，從場景布置、攝影手法、銜接前作世界觀上都下足了功夫，唯美細膩的畫面讓觀眾得以沉浸在充滿悸動的氛圍中。

《難哄》延伸了《偷偷藏不住》中桑稚的親哥哥桑延的感情線，講述高冷學長桑延與初戀校花溫以凡的甜虐愛戀，從校園生活到職場社會，一步步見證角色的成長與蛻變，表面上是甜寵愛情劇，實際上卻埋藏著深沉的救贖感，心動又揪心的劇情獲得一致好評，在開播後就迅速登上Netflix熱播冠軍，更創下平台陸劇的最高收視紀錄！

NO.7 《春花焰》

▲《春花焰》。（圖／翻攝自微博／電視劇春花焰）

《春花焰》原名《春花厭》，改編自黑顏的同名小說，在吳謹言以《墨雨雲間》人氣爆紅之後，馬上接演的古裝劇，她在劇中化身冷酷狠戾的女殺手眉林，與劉學義搭檔演出，故事講述了大炎國三皇子慕容璟和（劉學義 飾）在凱旋歸來時遭人出賣，眉林（吳謹言 飾）為了脱離暗廠，與慕容璟和展開了一場復仇虐戀。

原著的內容充滿癲狂與虐心元素，男主角慕容璟在劇中對女主角眉林進行身心靈的多重虐待，許多極端情節與角色的扭曲心態，讓《春花焰》被稱為一部超瘋批的作品，也同時吸引了許多網友的討論「 每個人的演技、狀態和整個劇集的色調，我都覺得是令人驚嘆的美」、「根本是劉學義的演技大賞」、「謹言演技進步好多，可以接得住劉學義的戲，兩人對戲的火花讓我看的很爽」。

NO.6 《白月梵星》

▲《白月梵星》。（圖／翻攝自微博／ 白月梵星）

這部由白鹿和敖瑞鵬主演的《白月梵星》是一部融合東方美學與現代科技的古裝奇幻劇，在2025年一開春就加入了古裝劇大戰，與楊紫主演的《國色芳華》同日對打，播出前就在愛奇藝平台上突破300萬的預約觀看人數。

《白月梵星》與《千古玦塵》、《神隱》同為作家星零創作的小說，三者共享一個設定的世界觀，共同編織出一個宏大的仙俠世界，角色之間存在緊密的關聯性，在原著中，《白月梵星》的男主角更曾對上古有過愛慕之情，雖然原著小說尚未完結，結局仍是未知數，但劇版也是由原作者星零擔任編劇，粉絲依舊可以期待忠於原作的呈現。

另外，擔任女主角的白鹿被譽為「新一代陸劇男神收割機」，近年以《以愛為營》、《長月燼明》、《周生如故》、《招搖》躍升為億萬流量女星，綜藝節目上活潑開朗、沒有任何偶像包袱的個性受到粉絲的喜愛，這次將穿上仙氣又靈動的古裝化身凡人少女白爍，與敖瑞鵬飾演的妖族大神梵樾踏上一段危險又甜蜜的修仙之旅。

NO.5 《與鳳行》

▲ 《與鳳行》。（圖／翻攝自Disney+提供）

趙麗穎與林更新在2017年共同主演破400億播放量的《楚喬傳》後，2024年又再續前緣，於《與鳳行》二搭。這部劇改編自九鷺非香所寫的《本王在此》，過去包括《蒼蘭訣》、《馭鮫記》、《七時吉祥》等大作，都是出自這位作者之手，因此《與鳳行》在開播以前就已經被認定為爆款陸劇，不僅在騰訊、芒果TV和湖南衛視3大平台播映熱度皆第一，更在韓國、泰國、越南等16個國家播映，可說是開高走高的神作。

值得一提的是，《與鳳行》中的女主角不是像一般古裝劇中柔弱的小白兔角色，而是一位傲視群雄的碧蒼王，更是手持銀槍的帥氣戰神，事隔多年回歸古裝劇的趙麗穎依舊美貌在線，在劇中逃婚受傷墜落人間後，偶遇下凡體驗生活的最後一位上古神行止（林更新 飾），兩人縱橫三界，攜手展開了一段強強聯合、充滿煙火氣和磅礴之力的新神話愛情故事！

NO.4 《九重紫》

▲《九重紫》。（圖／翻攝自微博／九重紫官方）

被封為2024年最好看古偶宅鬥劇的《九重紫》，因為找來當時並非最當紅的李昀銳、孟子義擔任主演而不被看好，但卻憑藉邏輯通順、精彩無冷場的劇本，讓觀眾越追越上頭，不僅蟬聯串流平台冠軍數周，更捧紅了兩位主演，微博粉絲突破百萬直接升咖。

該劇改編自閱文集團旗下作家吱吱的同名小說，與《知否？知否？應是綠肥紅瘦》的原著並列為知名古裝宅鬥小說，原著作家「吱吱」也參與了該劇的編劇工作，讓劇情更聚焦在「大女主」竇昭的成長故事，並融合家庭鬥爭、情感糾葛及重生逆襲的元素。導演則是被稱為微短劇「氛圍感之神」的曾慶傑，過去曾執導的《念念無明》、《虛顏》、《招惹》，憑藉每部劇的超絕氛圍感而出圈，讓他被觀眾認可為最會拍微短劇的導演。

演員方面是由《射雕英雄傳》孟子義、《神隱》李昀銳領銜主演，兩人在劇中互相照顧、惦記著彼此，深情的演技被大讚，經典的騎馬吻名場面讓人超級心動，同時找來孔雪兒、夏之光、顏安、李百惠、上淇及張萌共同演出，全員高顏值搭配自然流露的演技，讓這部作品被視為2024年的陸劇黑馬之一！

NO.3 《永夜星河》

▲《永夜星河》。（圖／翻攝自微博／永夜星河官微）

《永夜星河》是由兩位中國流量演員虞書欣、丁禹兮所共同主演的古裝劇，兩人曾在甜寵劇《月光變奏曲》中展現絕佳的CP感，這次又再度二搭，實際開播後因為兩人之間的反應化學太強深受劇迷的喜愛，自然不扭捏的默契完全不像是在演戲，加上為劇宣傳時私下打鬧的模樣更讓大家嗑生嗑死，「丁禹兮和虞書欣真的是天選慕子期跟凌妙妙，演技都不會太刻意」、「小丁的表情真的都很細膩」、「兩個人戲裡戲外都好嗑」。

《永夜星河》改編自晉江人氣作家「白羽摘雕弓」創作的小說《黑蓮花攻略手冊》，該作文章積分高達91億，是名副其實的現象級爆紅小說，劇版保留了穿書題材以及人物的逗趣人設，是部融合病嬌強制愛、高甜互撩等元素的高分陸劇，故事描述鬼馬少女凌妙妙（虞書欣 飾）意外穿書進小說《捉妖》中，成為炮灰女配角「林虞」，為了回到現實世界，她必須完成系統派發的任務：攻略身世神秘的少年「慕聲」（丁禹兮 飾），過程中她與捉妖世家慕瑤（祝緒丹 飾）、捉妖師柳拂衣（楊仕澤 飾）展開打怪之旅，化解人妖兩族的仇恨。

NO.2 《玫瑰的故事》

▲《玫瑰的故事》。（圖／翻攝自微博／電視劇玫瑰的故事）

由「神仙姐姐」劉亦菲擔綱主演的現代愛情陸劇《玫瑰的故事》可說是2024年話題度最高的陸劇之一，與五年沒有作品的霍建華搭檔，讓這部劇未演先轟動，一開播就拿下同時段收視第一，寫實又清醒的愛情故事引發許多人的共鳴，劉亦菲飾演的「黃亦玫」，在劇中經歷四段感情，從一開始全心投入愛情，到心碎受傷，她原本是萬眾矚目的焦點，卻為婚姻放棄自我，最後逐漸發現原來人們都愛玫瑰的美，卻總是任意摘採，能澆灌珍惜的往往只有自己。

該劇改編自香港著名女作家亦舒的同名小說，她筆下的主角大多是在感情中遇到波折的白領女性，寫過的作品都曾被改編成電影或影集，包括2020年倪妮和劉詩詩主演的《流金歲月》，以及楊紫、許凱的《承歡記》都是出自亦舒之手。《玫瑰的故事》原著採用第一人稱來探討「玫瑰」的故事，同時又分別以四個男性角色的視角去講述他們所認識的 「玫瑰」，觀眾也在玫瑰的不同人生歷程中，彷彿看到不同階段的自身經歷。

NO.1 《墨雨雲間》

▲《墨雨雲間》。（圖／翻攝自Disney+提供）

年度必看大女主復仇爽劇《墨雨雲間》是由復仇女神吳謹言、《寧安如夢》王星越所主演，2018年以《延禧攻略》爆紅的吳謹言，在沉寂多年後再度以復仇劇回歸，由知名製作人于正打造，許多爆紅電視劇都出自他之手，而此次《墨雨雲間》也是他與吳謹言在《延禧攻略》後，睽違6年再次合作。該劇集結了渣男殺妻、女性互助、復仇、宅鬥進階、背德CP等所有高能狗血情節，開播後累積播放量突破26億大關，更在多個地區拿下收視冠軍，吳謹言似乎又再度成功翻紅，觀眾都直呼，「就是又爽又快」、「吳謹言是古希臘掌管爽文的神」、「于正一如既往的簡單直接、強情緒、強衝突，每個人的瘋感都很重，看得很上頭」、「整個劇本節奏很好，復仇劇就是打破無聊的古偶市場」。

《墨雨雲間》改編自「千山茶客」的小說《嫡嫁千金》，故事講述生活幸福的縣令之女薛狸（吳謹言 飾），被想攀附權貴的丈夫一家設計，在死裡逃生後，受到救命恩人、中書令的女兒姜梨（楊超越 飾）臨終之託，逐步查清當年變故的真相，為父親沉冤昭雪，匡手撕渣男前任以報血海深仇的故事。另外，《墨雨雲間》中還看見了許多熟悉面孔，像是首次演惡毒後母的陳喬恩，以及《最食人間煙火色》中的陳鑫海在本劇飾演的純情公子，任誰都抗拒不了！

▲小說改編陸劇人氣TOP 10。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）