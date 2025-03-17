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拍完《苦盡柑來遇見你》54歲癌逝　姜明珠遺作出場配樂「葬禮歌曲」是巧合

記者劉宜庭／綜合報導

南韓資深演員姜明珠於今年2月27日因癌症病逝，享年54歲，消息曝光後，引發影迷與戲劇圈的廣泛哀悼。她生前最後的影視作品韓劇《苦盡柑來遇見你》 仍在熱播，觀眾卻意外發現她在劇中的一場戲搭配了葬禮彌撒曲，這個巧合讓許多粉絲感慨萬分，紛紛留言悼念。

▲拍完《苦盡柑來》54歲癌逝　姜明珠遺作出場配樂「葬禮歌曲」是巧合。（圖／翻攝自Netflix）

▲拍完《苦盡柑來》54歲癌逝　姜明珠遺作出場配樂「葬禮歌曲」是巧合。（圖／翻攝自Netflix）

▲姜明珠（右）在《苦盡柑來遇見你》殺青後不久病逝。（圖／翻攝自Netflix）

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在《苦盡柑來遇見你》中，姜明珠飾演金明（IU 飾）男友英凡（李濬榮 飾）的母親。她在劇中展現傳統母親的形象，勸說未來媳婦婚後辭職，對兒子的感情生活抱持保留態度。近期官方釋出的第三幕劇照，也讓她的角色備受關注。

然而，觀眾意外發現，姜明珠登場的某個場景中，背景音樂竟然是一首常用於葬禮的彌撒曲，讓人聯想到她的離世，進而掀起討論。不過，據《Xports News》報導，這一切純屬巧合，並非製作團隊刻意安排，但仍讓觀眾感到不捨與惋惜。

▲《苦盡柑來遇見你》今釋出最新劇照。（圖／翻攝自IG／netflixkr）

▲《苦盡柑來遇見你》今釋出最新劇照，其中也有姜明珠身影。（圖／翻攝自IG／netflixkr）

從劇場到電視圈，姜明珠堅持演戲至生命最後一刻。她1992年以舞台劇出道，長年活躍於劇場，曾出演《九一萬哈姆雷特》、《血與種子》、《不論是人還是神》、《科里奧蘭納斯》等經典作品，近年也參與《Bea》、《20 世紀藍調》等舞台劇。她不僅在劇場界受到尊敬，近年來也在電視圈嶄露頭角，2022 年因在 《非常律師禹英禑》中飾演法官一角，獲得觀眾關注，並接連參與多部電視作品，包括《Drama Special 2024：轉角之後》、《Wonderful World》等。

姜明珠的離世震撼演藝圈，資深演員南明烈也發聲悼念：「她在50多歲這個年紀離開，真的令人心痛。我原以為她能戰勝病魔，重新站上舞台，但如今聽到這個消息，實在令人惋惜。我會永遠記住她是真誠且純真的人。」雖然她已離世，但她的遺作《苦盡柑來遇見你》仍在播出，也讓她的最後身影成為影迷心中難以忘懷的回憶。

▼《苦盡柑來遇見你》今釋出最新劇照，令人好奇劇情走向。（圖／翻攝自IG／netflixkr）

▲《苦盡柑來遇見你》今釋出最新劇照。（圖／翻攝自IG／netflixkr）

▲《苦盡柑來遇見你》今釋出最新劇照。（圖／翻攝自IG／netflixkr）

▲《苦盡柑來遇見你》今釋出最新劇照。（圖／翻攝自IG／netflixkr）

▲《苦盡柑來遇見你》今釋出最新劇照。（圖／翻攝自IG／netflixkr）

▲《苦盡柑來遇見你》今釋出最新劇照。（圖／翻攝自IG／netflixkr）

▲《苦盡柑來遇見你》今釋出最新劇照。（圖／翻攝自IG／netflixkr）

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姜明珠, 苦盡柑來遇見你, 金明, IU, 英凡, 李濬榮

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