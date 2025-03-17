記者劉宜庭／綜合報導

美國歌壇小天后賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）近日為了宣傳即將發行的新專輯《I Said I Love You First》，與製作人、同時也是的未婚夫班尼布蘭柯（Benny Blanco）共同推出活動，釋出12件珍貴物品與粉絲分享，沒想到活動一開始就出包，用百元價格賣出原價進10萬元的鑽戒期間，系統出錯導致超賣。

▲賽琳那戈梅茲2023年底公開戀情時，曾曬出該枚戒指。（圖／翻攝自賽琳那戈梅茲IG）



賽琳娜和男友共同推出「12 Days of Really Rare Stuff」活動，為專輯宣傳提前暖身，活動首日，她在官網釋出了這枚由Jacquie Aiche訂製、鑲有0.44克拉密釘鑽石的「B 字戒指」，這枚戒指對她而言意義重大，因為它曾出現在2023年12月的IG 限時動態，當時她正式公開戀情，因此被視為兩人感情的象徵。

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▲賽琳那戈梅茲以美金12元賣出男友送她的戒指。（圖／翻攝自賽琳那戈梅茲官方網站）

據外媒報導，該枚戒指原價美金3250元（約台幣10萬元），賽琳娜在這次活動上以僅以美金12元（約台幣380元）出售，來象徵12天活動，讓粉絲驚喜不已，引發一陣搶購。然而，事後卻發現有不只一位粉絲成功結帳，引發熱議。經《TMZ》調查，這是網站系統發生錯誤，導致多位粉絲誤以為自己成功購買該戒指。

隨後，官方緊急處理，確認賽琳娜只賣出了一枚，而其他購買者則收到唱片公司發出的致歉信，並獲得「特別贈品」作為補償。雖然活動剛開始就發生「超賣烏龍」，但粉絲仍對女神釋出的珍藏物品相當期待。第二天，她更免費送出與精品Coach聯名、價值美金395元（約台幣1.2萬元的包包。據悉，該活動將持續至3月21日新專輯發行日。

▼賽琳那戈梅茲與班尼布蘭柯感情甜蜜穩定。（圖／取自賽琳那戈梅茲IG）

