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謝和弦深夜驚曬藥包照！升級二寶爸「自嘲胖到像NONO」吐暴肥原因

記者陳芊秀／綜合報導

歌手謝和弦與妻子陳緗妮再婚，並迎接兩個女兒出生，近日在近日在Instagram分享自身對抗躁鬱症的心路歷程，並透露為了保持穩定的精神狀態好陪伴兩個女兒，持續服用醫生開的處方藥，副作用是體重飆升，更曾自嘲胖到像藝人NONO。

▲▼謝和弦曬藥包照。（圖／翻攝自IG）

▲謝和弦長期對抗躁鬱症，升級二寶爸後更重視身體狀態。（圖／翻攝自IG）

謝和弦坦言，過去因藥物副作用導致食量大增，體重飆升，甚至被網友嘲笑，但他幽默表示：「那是幸福肥。」他也提到，「為了在女兒面前精神狀態穩定一點，我覺得很OK，所以定期去醫院領藥，每天按時吃藥。」

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照片中是一包28天數的藥包照，謝和弦服用鋰齊寧膠囊（Lithium carbonate 300mg），這是一種用於治療及預防躁鬱症的藥物。藥包上詳細列出了藥物的外觀（膠囊劑，長圓柱形，淡紅色）、作用（適用於躁病及預防躁鬱病）以及注意事項，例如避免飲用酒精類飲料，並小心從事危險工作或開車。副作用包括手抖、頻尿、口渴、青春痘、體重增加及胃炎等。

▲▼謝和弦曬藥包照。（圖／翻攝自IG）

▲謝和弦曬藥包照。（圖／翻攝自IG）

謝和弦感性寫到，女兒是他的特效藥。他提到：「只要女兒看著爸爸的照片說：爸爸好帥，我就有動力再瘦回來。」他也強調，身心靈健康才是最重要的。網友紛紛留言「一直看著你慢慢變好」、「扣哥，你超棒的！未來有機會的話，我想去看你的演唱會」、「你超棒的啦！一直都很努力」。貼文吸引超過6千人按讚，展現出粉絲對謝和弦的支持。


【謝和弦IG全文】

我有一陣子因為長期吃躁鬱症的藥
副作用讓食量變超大 整個人胖的很誇張
臉腫的跟豬一樣 被無情的酸民各種嘲笑

但我都自嘲那是幸福肥
為了在女兒面前精神狀態穩定一點 我覺得很OK
所以定期去醫院領藥 每天按時吃藥

後來發現女兒才是我的特效藥
只要女兒看著爸爸的照片說：爸爸好帥
我就有動力再瘦回來～
身心靈要健康才是最重要的

我在大麻合法的國家也都不用吃藥了 哈們

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