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大S義氣助力…台版《藍調時光》大復活！　阮經天飆戲仔仔

【獨家】【影帝尬戲迸火光】台版《藍調時光》大復活　阮經天許願成真飆戲仔仔

▲經歷母喪的金馬影帝阮經天（左），經過半年時間沉澱，如今傳出將與仔仔周渝民（右）同劇飆戲。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

偶像劇教母柴智屏買下韓劇《我們的藍調時光》版權並宣布開拍後，一路波折不斷，去年吳慷仁還痛批該劇，不該讓他的拒演成為停拍的理由，顯示光是找演員就相當費心。但今年終於守得雲開，日前傳出演出名單中，除了有周渝民（仔仔）外，還有金馬影帝阮經天；此外，阮經天前女友許瑋甯也接獲邀約，一旦前任情侶同劇演出，勢必充滿話題。

去年中，阮經天因遭逢母喪，一度停工半年多調整心情，對於失去至親，他曾悲痛說：「永遠都無法淡忘這個哀傷。」經過一段時間的沉澱，他接受了媽媽已逝的傷痛，工作上也逐步恢復正軌。

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同劇演員　感情蜘蛛網

近期，阮經天忙著和王淨合作《沉默的審判》之外，收到的演出邀約也不少，擔任台版《我們的藍調時光》監製的柴智屏就是其中之一，她透過各方人脈與關係，積極向阮經天表達合作意願。而韓版《藍調時光》卡司強大，光是男星就有李炳憲、車勝元及金宇彬等大牌演員，因此台版也必須邀請演技、聲量及分量兼具的演員才有看頭。

【獨家】【影帝尬戲迸火光】台版《藍調時光》大復活　阮經天許願成真飆戲仔仔

▲韓版《我們的藍調時光》卡司強大，有李炳憲（左）、申敏兒（右）等大牌演員。（圖／鏡週刊提供）

除了阮經天外，稍早也傳出演員裡還有曾得過金鐘視帝的仔仔周渝民，其實阮經天和仔仔之前曾在《車頂上的玄天上帝》同台，可惜戲分的原因只能讓兩人「王不見王」，雙方當時還許願希望有機會痛快對戲，如今這個願望有可能因台版《藍調時光》成真。

【獨家】【影帝尬戲迸火光】台版《藍調時光》大復活　阮經天許願成真飆戲仔仔

▲演藝事業一度沉寂的阮經天（左二），因主演電影《周處除三害》再創事業巔峰。（圖／鏡週刊提供）

去年底傳出演員名單還有張震、楊祐寧以及女星鍾欣凌、許瑋甯、張鈞甯等。據了解，柴智屏欲促成許瑋甯和張鈞甯同台，許瑋甯的確接獲邀約，但尚未答覆，且「雙甯」之間的關係略顯微妙，許瑋甯的老公邱澤曾是張鈞甯的緋聞男友；而婚前的男友阮經天則和張鈞甯是多年好友，一旦促成這些演員們同劇，這一層層的關係就如同蜘蛛網般複雜及精彩。

大S義氣　檯面下助力

今年1月，柴智屏鬆口台版《藍調時光》即將開拍，投入的製作資金破新台幣1億元，原本該劇欲於去年8月開拍，過程卻是一波三折，當時邀約金馬影帝吳慷仁助陣，但遭到婉拒，最後因氣候因素停拍並解散工作人員，沒想到卻傳出是吳慷仁造成該戲停拍，氣得他在臉書痛罵劇組不負責任，讓自己莫名背了一個黑鍋，當時，柴智屏還特別發聲明解釋及道歉。

【獨家】【影帝尬戲迸火光】台版《藍調時光》大復活　阮經天許願成真飆戲仔仔

▲吳慷仁以《富都青年》拿下金馬影帝，後來也因此獲得對岸邀約。（圖／鏡週刊提供）

年初於日本病逝的大S，之前得知雙方的誤會時曾特別傳訊息：「我不知道發生什麼事情，但如果柴姐不嫌棄的話，我很願意幫忙…總之我都會支持柴姐。」

【獨家】【影帝尬戲迸火光】台版《藍調時光》大復活　阮經天許願成真飆戲仔仔

▲柴智屏（右二）曾邀約吳慷仁（右一）合作台版《藍調時光》，最後無緣合作，還讓兩人之間有了誤會。左一為柯佳嬿、左二為文化部長李遠。（圖／鏡週刊提供）

仔仔曾與大S有過一段情，在大S表態下，仔仔也願接拍，看得出他重情重義，畢竟他是被柴智屏發掘，演出台灣第一部偶像劇《流星花園》中的花澤類一角，一舉成名，不難想像仔仔會在最後關頭，為柴智屏久違的戲劇作品推波助瀾。


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