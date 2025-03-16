實境節目連爆意外！小煜當場「見血」　大霈慘摔傷...痛苦表情全被拍

記者孟育民／台北報導

今年最勇猛的實境節目《不在我的世界當勇者》由胡宇威、李霈瑜（大霈）、楊奇煜、林莎、郭芝吟、文姿云、喬瑟夫、超認真少年擔綱主持。今（16日）將迎來第四集，任務難度再升級，勇者們將面臨前所未有的體力挑戰！節目不僅考驗主持群的團隊默契，更挑戰體能與意志力，主持群要在30分鐘內準備20人份的餐點備料，接著還要進行高強度的鋸木接力比賽，每項任務都讓勇者們手忙腳亂，驚呼連連，場面驚險刺激！

▲▼《不在我的世界當勇者》任務升級，郭芝吟（左起）、文姿云、林莎、超認真少年、喬瑟夫、胡宇威、楊奇煜、李霈瑜。（圖／公視提供）





本集節目邀請到巫苡萱擔任關主，為勇者們的激烈任務帶來熱情支援。勇者們必須在30分鐘內，完成20人份的餐點。楊奇煜在準備鳳梨蝦球時，不慎被蝦子刺傷，竟意外「見血」！而馬告香腸的備料任務，則讓奧運國手文姿云和郭芝吟陷入崩潰。

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▲楊奇煜被蝦子割傷。（圖／公視提供）

完成備料挑戰後，勇者們轉戰戶外，分為兩隊進行鋸木接力比賽，爬坡交棒給下一位隊員，最快鋸完１公尺長的木頭隊伍獲勝。兩隊成員全力以赴，現場氣氛緊張刺激。在關鍵時刻大霈卻因地面濕滑不慎摔倒、雙膝跪地，臉上露出痛苦表情，但她忍著疼痛繼續比賽。

▲李霈瑜受傷。（圖／公視提供）



大霈表示：「當時想著不能拖累團隊，老實說壓力真的超大。」她的敬業態度讓主持群心疼又敬佩。林莎回憶起爬坡過程，也透露：「完全是靠意志力，我一直拜託我的腳要撐住！」



