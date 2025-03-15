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張本渝「穩交小8歲混血男友」　4年只見一面：接吻、牽手都沒有

記者蕭采薇／台北報導

久未現身的女星張本渝，15日出席華岡藝校50周年校慶並獲頒「傑出校友獎」。她受訪時透露，自己其實是超級I人，以前連自我介紹都會結巴，後來歪打正著讀了該校戲劇科，「這所學校打開我的心。」49歲的她，透露目前有個小8歲的男友，但彼此是遠距離，目前連接吻、牽手都沒有。

▲▼ 「華岡藝校50週年校慶」-張本渝。（圖／記者黃克翔攝）

▲張本渝出席「華岡藝校50週年校慶」。（圖／記者黃克翔攝）

張本渝透露，小8歲圈外男友是台美混血，當初透過朋友介紹認識，只見過一面就決定交往。只是後來碰上疫情，兩人從2021年交往至今都是遠距離，只靠每晚視訊。張本渝笑說，不會擔心性事不合，「聊得來比較重要，女生都有讓自己『快樂』的其他方式。」

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▲▼ 「華岡藝校50週年校慶」-張本渝。（圖／記者黃克翔攝）

▲張本渝透露有小8歲的男友。（圖／記者黃克翔攝）

兩人談著柏拉圖式的戀愛，男友終於要在今年返台，她透露，其實視訊時，對方就有問她：「要不要登記？」她點頭說好，但仍嬌嗔說「這不是求婚！」不過張本渝認為，因為不想生小孩，就算結婚也只是個形式，「我很多重心不是放在感情上面。」

▲▼ 「華岡藝校50週年校慶」-張本渝。（圖／記者黃克翔攝）

▲張本渝透露和男友一直是遠距離戀愛。（圖／記者黃克翔攝）

而同公司的曾國城因支持黃子佼復出，被輿論炎上後遭代言品牌切割，也已請辭《一字千金》主持人的工作。被問及此事，張本渝表示，對於師兄事情不好說，「我自己是覺得很心疼那些女生，這些傷、驚嚇，一輩子能不能好不知道，身為女生是永遠的傷疤。對我來說公眾人物都會有社會責任，不是自己的事情，就是要同理心。」

 

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