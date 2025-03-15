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吳姍儒記者會激動忍不住淚　聞曾國城請辭嘆這題好難

記者葉文正／台北報導

金鐘主持人吳姍儒今天與李明依參加2025年天使心家族「336愛奇兒家庭日」活動，除了力挺愛奇兒，希望社會大眾持續關注外，聽到前輩曾國城請辭《一字千金》更表震撼，言談中對於愛奇兒的處境感到憂心，並落淚希望大家支持。

▲吳姍儒於天使心家庭日受訪時落淚。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳姍儒於天使心家庭日受訪時落淚。（圖／記者林敬旻攝）

記者會上吳姍儒說，自己幫助愛奇兒還只是短時間，反而是自己兒子比較搞不定，目前2歲兒子很有自己的想法，包括睡眠時間也比較搞不定，所以會傷腦筋。而她代班主持《小姐不熙娣》，提到跟派翠克合作越來越輕鬆，覺得派翠克很厲害，跟爸爸主持起來的感受不一樣，也還在學習當中，目前播完2、3集，但是目前還沒時間看節目播出，希望持續穩定成長。

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▲吳姍儒出席天使心家庭日活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳姍儒出席天使心家庭日活動。（圖／記者林敬旻攝）

今天雖然是大S出殯，但吳姍儒說：「跟小S 始終沒有聯繫上，也不好意思打擾他們，也不知道自己需要代班多久？還沒有想那麼多，當時臨時接下工作，要小S在這麼短時間走出來其實很困難，相信他們的情緒都還是很難過。

▲吳姍儒出席天使心家庭日活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳姍儒嘆連兒子都有點搞不定。（圖／記者林敬旻攝）

至於綜藝大哥曾國城請辭《一字千金》，吳姍儒聽到後顯得相當震驚，「這麼大的變動，這題好難，但我本來就是比較謹言慎行的人，也承擔不起太多後果，講話會想比較多，我並不知道城哥請辭這事。」至於黃子佼的涉案風波，吳姍儒認為這件事本來就需要被關注，小孩子都需要被關注照顧。

對於曾國城請辭節目的看法，她也表示：「我沒有權利去說，不予置評，┬暗示電視台跟觀眾有選擇主持人的權利。」至於一字千金找若找她救火？她則說：「謝謝公視，現在的行程很忙，如果有合適當然ok，我有去上過一次，是非常好的節目，相信製作團隊會有他們的對策。」

她說陪伴愛奇兒只有一點時間（哽咽哭泣），真的很心疼，希望大家可以幫助他們的就盡量幫助，對於愛奇兒的處境相當憂心。

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吳姍儒, 愛奇兒, 李明依

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