曾控家暴「持菜刀追砍」反目！張振寰離世　前妻鮑正芳發聲

記者蕭采薇／台北報導

「一代大俠」張振寰15日傳出過世消息，享壽65歲。他以《包青天》、《小李飛刀》、《少年張三豐》奠定大俠角色，但長期受躁鬱症、痛風所苦，並曾被前妻鮑正芳控訴家暴、持菜刀追砍。如今故人已逝，鮑正芳表示：「死者為大！願他離苦德樂，往生極樂國土，一路好走！」

▲鮑正芳是張振寰前妻，曾指控對方家暴。（圖／資料照／TVBS提供）

張振寰不幸離世，對此前妻鮑正芳回應媒體：「死者為大！願他離苦德樂，往生極樂國土，一路好走！（雙手合十）兒子目前不在台灣，其他等檢察官哪裏通知才知後續！謝謝大家。」

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張振寰當年以電影《新孫悟空72變》出道，並以《大俠沈勝衣》最為知名，不過他之後淡出演藝圈，並經商失敗，也和家人幾乎沒聯絡，連離世都是因為現場飄出屍臭味才被發現，晚景淒涼。演藝工會理事長曹雨婷則表示：「工會有一筆預算，是用來協助資深藝人後事處理，如果有需要都能提供幫助。」

張振寰經商失敗後，欠下千萬債務，開始酗酒、對妻子家暴，因此與鮑正芳離婚。他長期躁鬱症與痛風，過去常因喝酒鬧事登上社會新聞版面，還領過政府救濟金度日，2008、2022年曾有過他轉行在街頭賣燒餅的報導。

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