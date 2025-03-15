男友吳慷仁悄返台！邵雨薇「白色情人節後」發文：沒有絕對的快樂

記者陳芊秀／綜合報導

女星邵雨薇與影帝男友吳慷仁交往4年多，男友去年西進大陸拍戲，引發兩岸網友議論，日前傳出男友已經返台，小倆口相處變得低調。而她在314白色情人節過後，15日凌晨感性發文，透露「沒有時時刻刻的美好和絕對的快樂」。

▲邵雨薇在314白色情人節後發文。（圖／翻攝自臉書）

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▲邵雨薇男友吳慷仁低調返台，準備拍新劇。（圖／翻攝自臉書）



邵雨薇坦言「有時生活中的心情就是五味雜陳」，提到雖然工作到深夜12點，但依然感到快樂。她算好送餐時間，提前叫了宵夜，沒想到踏進家門那刻才發現被取消，接著發現家人需要關心，一時忘了餓而緊急聯繫，講完電話後，打開冰箱發現還有微波食品庫存，而且意外好吃，接著看起了電視，PO文寫道「2個小時的時間裡有好有壞」。

接著邵雨薇寫下：「沒有時時刻刻的美好和絕對的快樂」，但也認為那些不夠順利的事「大概也沒想像的嚴重」。她鼓勵大家珍惜生活中那些「小小美好的時刻」，並寫道：「願意去感受一下下，其實也還蠻不錯的」，展現她樂觀面對生活的態度。

▲邵雨薇發文。（圖／翻攝自臉書）

此外，她還分享了工作中聊到童年經典動畫《美少女戰士》的趣事，並幽默地問粉絲：「每個人都有自己擁護的星，我是水星，那你呢？」這段發文引發粉絲共鳴，網友紛紛回應自己的星星，同時也有人送上情人節祝福「情人節快樂，願你有天真的變成吳太太哦」、「白色情人節快樂」。