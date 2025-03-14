金秀賢「接金賽綸求救私訊」立即找公司！寄存證信函原因曝：從沒要她還

記者陳芊秀／綜合報導

韓星金秀賢面對連日來毀滅性爆料，情緒陷入崩潰狀態，所屬公司Gold Medalist原本下周統一對外說明，因此提早14日公開長篇聲明。聲稱是金賽綸阿姨的人物透過YouTube頻道《橫豎研究所》指控，金賽綸生前遭到公司發存證信函追討韓幣7億，為還債到多處打工，並向金秀賢發求救簡訊，內容曝光令各界譁然，公司在聲明回應寄存證信函的原因。

▲金秀賢公司最新聲明，承認曾與金賽綸交往。（圖／翻攝自金秀賢、金賽綸IG）

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公司否認無視金賽綸經濟困境

Gold Medalist聲明駁斥「金秀賢對金賽倫的經濟困境置之不理」的指控，並說金賽綸酒駕相關的違約金是11億1400萬韓幣（約台幣2525萬元），公司一直努力降低賠償金額，加上金賽綸的努力，最終賠償金降低至7億韓幣（約台幣1586萬元）。

公司寄存證信函原因

聲明中否認「金秀賢借錢給金賽綸」的說法。Gold Medalist表示，向金賽綸寄存證信函，是啟動對其債務的呆帳處理程序。為了證明本公司並未單方面放棄對金賽倫的債權，而是依法進行必要的法律手續。此外，若金賽綸的債務被免除，女方可能還要支付與此相關的贈與稅。公司將此定義為與金賽綸之間的財務糾紛，稱為金秀賢借錢給金賽綸，金秀賢幫金賽綸還債，都是無稽之談。

金秀賢收金賽綸簡訊立即問公司

聲明中提及，金秀賢與金賽綸已經分手4年，收到金賽綸於3月19日發出的訊息後，立即詢問公司。為此公司解釋，「由於對方可能對法律知識理解不足，因此在未經專家確認的情況下，不宜隨意回應此類問題。本公司將透過法律專業人士與金賽綸的經紀公司聯繫，確保雙方能夠妥善解決誤會。」公司也向金秀賢詳細解釋了寄存證信函的目的。

▲金賽綸生前收存證信函，曾為此向金秀賢求救，私訊曝光震撼各界。（圖／翻攝自YouTube）

公司早已列金賽綸賠償金為呆帳

金賽綸的法律代理人於2024年3月26日曾正式回覆表達感謝，並表示願意承擔Gold Medalist因她造成的損失，並希望就應負擔的賠償額度及未來的償還計畫進行協商。至此，Gold Medalist與金賽綸之間的債權、債務關係正式告一段落。在本公司將該筆債務完全列為呆帳（指企業無法收回的應收帳款）後，從未要求她償還任何金額。

聲明強調「從金賽綸的立場來看，她應當認為自己已經完全脫離對Gold Medalist的債務。將其一年後的不幸事件與此財務問題牽連在一起，顯然是無法令人信服的惡意指控」。Gold Medalist選擇不向金賽綸索取已墊付的債務，也避免她額外要支付的贈與稅，盡可能提供法律上的協助，在支付違約金的過程中，選擇將該筆金額以貸款處理，但利息設定為0%，逾期損害賠償金亦為0%。然而這一切被扭曲成公司施壓逼債，被誤導成為她最終選擇極端行為的直接原因，公司對於惡意抹黑感到悲痛與憤慨。