Andy再發聲！　籲保持理性冷靜：事件已交法律途徑處理

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧去年10月宣布分手，男方11日在個人頻道上傳影片，對女方一家提出八大控訴，無奈表示經營10年的頻道，突然就沒了控制權，內容曝光後掀起討論，除了有不少名人為他聲援，許多同行也紛紛留言抖內他律師費。為此，他今（13）日再度透過社群發聲。

▲Andy控頻道遭家寧一家奪走，掀起軒然大波。（圖／翻攝自Facebook／Andy老師）

Andy在11日上傳的影片中，對家寧一家提出的指控包含股權分配、這十年來每個月只領到固定薪資、無法查公司帳目、登入眾量級社群帳號、被革除董事一職、驚覺自己被借名登記、家寧母親以個人名義申請眾量級商標、並透露自己在分手後就被斷金援，同時也感嘆：「沒想到分手後，這家人變那麼無情。」

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▲Andy發文。（圖／翻攝自Facebook／Andy老師）

Andy今（13）日再透過社群發聲，他先是感謝外界的支持，以及想替他抱不平的心情。不過他也坦言，現在只希望整起事件能和平落幕，同時也透露目前已交由法律途徑處理，呼籲大家保持冷靜及理性，避免採取任何過激的行動。Andy進一步提到，對他而言，粉絲支持他經營的YouTube頻道才是最重要的事。最後，Andy鼓勵大家用正向的方式面對這次事件。

【Andy臉書全文】

非常感謝大家的支持！

我由衷珍惜每一位粉絲的心意，

也理解大家想為我打抱不平的心情。

不過，我仍希望這件事能夠和平落幕，

且目前事件已交由法律途徑處理。

因此，懇請大家保持理性與冷靜，

避免採取過激的行動。

您們對於頻道的支持，

對我來說才是最重要的，

讓我們一起用正向的方式面對一切！

謝謝您們！