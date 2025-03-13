ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Andy翻臉家寧「疑悄悄退追IG」　還留著眾量級被抓包

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧去年10月宣布分手，男方11日在個人頻道上傳影片，對女方一家提出八大控訴，無奈表示經營10年的頻道，突然就沒了控制權，內容曝光後掀起討論，更讓兩人動向受到關注，如今就有網友發現，Andy似乎已悄悄退追家寧的IG，不過家寧仍有追蹤Andy。

▲▼眾量級。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

▲眾量級最近爆出頻道爭議。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

透過Andy的IG追蹤名單可見到，他還有追蹤眾量級的官方帳號，不過已經不見家寧的帳號。至於家寧則是沒退追Andy的IG，且同樣有追蹤眾量級的官方帳號，如今雙方撕破臉，IG的動向以及過往在影片中的互動，也被網友翻出來截圖討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼眾量級。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x、chianing_baby）

▲家寧沒退追Andy。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

事實上，Andy在11日上傳的影片中，對家寧一家提出的指控包含股權分配、這十年來每個月只領到固定薪資、無法查公司帳目、登入眾量級社群帳號、被革除董事一職、驚覺自己被借名登記、家寧母親以個人名義申請眾量級商標、並透露自己在分手後就被斷金援。

▲▼眾量級。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x、chianing_baby）▲▼眾量級。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x、chianing_baby）

▲Andy退追家寧。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

談到被革除董事職一事，Andy坦言非常難過，因為家寧在旁邊完全沒有說任何一句話，甚至張媽媽還要他簽股權轉讓書，「我當下真的很震驚，頻道是我辛辛苦苦經營十年，好不容易累積下來的成績，當下說切割就切割，完全就是把我當工具人。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

快速看懂眾量級分手擂台　Andy遭無情「淨身出戶」！家寧媽套路全解

推薦閱讀

家寧「神隱1天出手了」！被抓包22貼文消失…網全截圖：滅證中嗎

家寧「神隱1天出手了」！被抓包22貼文消失…網全截圖：滅證中嗎

Andy選311開戰家寧「超暖原因瘋傳」！　網刷讚：對她最後的溫柔

Andy選311開戰家寧「超暖原因瘋傳」！　網刷讚：對她最後的溫柔

徐睿知爆當金賽綸小三「崩潰首發聲」！　痛訴金秀賢感情狀態：停止吧

徐睿知爆當金賽綸小三「崩潰首發聲」！　痛訴金秀賢感情狀態：停止吧

快訊／金秀賢3度強硬發聲！　「握有明確證據」：下週統一對外回應

快訊／金秀賢3度強硬發聲！　「握有明確證據」：下週統一對外回應

金賽綸生前下跪求饒！原本賠70億才減至7億　圈內對金秀賢搖頭：難理解

金賽綸生前下跪求饒！原本賠70億才減至7億　圈內對金秀賢搖頭：難理解

Andy頻道飆破百萬訂閱「深夜發聲」！　網一面倒撻伐家寧...慘況曝光

Andy頻道飆破百萬訂閱「深夜發聲」！　網一面倒撻伐家寧...慘況曝光

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝！知情人士：她準備反擊了

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝！知情人士：她準備反擊了

元斌為了10歲的金賽綸終生戒菸！第一個趕到靈堂　網淚：最疼她的大叔

元斌為了10歲的金賽綸終生戒菸！第一個趕到靈堂　網淚：最疼她的大叔

Andy開戰家寧片「鉅額成本曝」！網一面倒：從沒看過 點閱已破640萬

Andy開戰家寧片「鉅額成本曝」！網一面倒：從沒看過 點閱已破640萬

和家寧是閨蜜「展榮展瑞發聲挺Andy」！心疼：是你應得的　網疑切割

和家寧是閨蜜「展榮展瑞發聲挺Andy」！心疼：是你應得的　網疑切割

家寧2年前片段被挖「有沒有Andy沒差」　他鬆口認：有點七年微癢

家寧2年前片段被挖「有沒有Andy沒差」　他鬆口認：有點七年微癢

金賽綸遭逼債折磨「24歲竟長出白髮」！生前憔悴蒼老模樣曝光　網看哭

金賽綸遭逼債折磨「24歲竟長出白髮」！生前憔悴蒼老模樣曝光　網看哭

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

家寧「神隱1天出手了」！被抓包22貼文消失…網全截圖：滅證中嗎

Andy選311開戰家寧「超暖原因瘋傳」！　網刷讚：對她最後的溫柔

徐睿知爆當金賽綸小三「崩潰首發聲」！　痛訴金秀賢感情狀態：停止吧

快訊／金秀賢3度強硬發聲！　「握有明確證據」：下週統一對外回應

金賽綸生前下跪求饒！原本賠70億才減至7億　圈內對金秀賢搖頭：難理解

Andy頻道飆破百萬訂閱「深夜發聲」！　網一面倒撻伐家寧...慘況曝光

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝！知情人士：她準備反擊了

元斌為了10歲的金賽綸終生戒菸！第一個趕到靈堂　網淚：最疼她的大叔

Andy開戰家寧片「鉅額成本曝」！網一面倒：從沒看過 點閱已破640萬

和家寧是閨蜜「展榮展瑞發聲挺Andy」！心疼：是你應得的　網疑切割

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

眾量級, 網紅, 家寧, Andy, YouTuber, 分手, 退追

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 李佳歡首度合作星國歌手「竟在車內爆衝突」：我好吃虧
  2. 金秀賢崩潰了！片場道歉工作人員　好友心疼：魂不守舍，身邊要有人陪
  3. YTR群起抖內挺Andy！　阿滴曝「平台抽成機制」網吐槽：還比股權多
  4. 陳為民離婚23年「一年飛加拿大14次」原因曝！　認無熱情再追求對象
  5. 熱戀日籍YTR！陳天仁列20項拜月老「要求尺寸18cm」一談現任笑了
  6. 衛斯理同情「Andy十年頻道被端走」　批家寧媽註冊商標：可惡至極！
  7. 吳謹言產後首露面！「同框老公燦笑」狀態掀議　復工動向曝光
  8. 林采緹賣海南雞飯「半年就回本」　再創新事業下月六張犁開幕
  9. Andy分手家寧下場慘　鍾欣怡長文嘆：第三者是混亂元凶！
  10. 真心換絕情！金賽綸5年前為金秀賢燦笑「真情文字曝光」　網淚：沒去喪禮太過份

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366