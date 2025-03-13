Andy翻臉家寧「疑悄悄退追IG」　還留著眾量級被抓包

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧去年10月宣布分手，男方11日在個人頻道上傳影片，對女方一家提出八大控訴，無奈表示經營10年的頻道，突然就沒了控制權，內容曝光後掀起討論，更讓兩人動向受到關注，如今就有網友發現，Andy似乎已悄悄退追家寧的IG，不過家寧仍有追蹤Andy。

▲眾量級最近爆出頻道爭議。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

透過Andy的IG追蹤名單可見到，他還有追蹤眾量級的官方帳號，不過已經不見家寧的帳號。至於家寧則是沒退追Andy的IG，且同樣有追蹤眾量級的官方帳號，如今雙方撕破臉，IG的動向以及過往在影片中的互動，也被網友翻出來截圖討論。

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▲家寧沒退追Andy。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

事實上，Andy在11日上傳的影片中，對家寧一家提出的指控包含股權分配、這十年來每個月只領到固定薪資、無法查公司帳目、登入眾量級社群帳號、被革除董事一職、驚覺自己被借名登記、家寧母親以個人名義申請眾量級商標、並透露自己在分手後就被斷金援。

▲Andy退追家寧。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

談到被革除董事職一事，Andy坦言非常難過，因為家寧在旁邊完全沒有說任何一句話，甚至張媽媽還要他簽股權轉讓書，「我當下真的很震驚，頻道是我辛辛苦苦經營十年，好不容易累積下來的成績，當下說切割就切割，完全就是把我當工具人。」