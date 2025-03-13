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飛航模式卻有來電！金曲樂團尋人啟事「超詭異通話內容」曝光

記者許逸群／專訪

金曲樂團「尋人啟事」推出新單曲《一百種方式愛你》，將在明（14日）白色情人節的中午發行。他們接受專訪坦言：「這首歌是過去比較少的類型。過去都是做很實驗的音樂，尤其上一張專輯《減肥計劃》都是以概念先出發。做這首歌掙扎很久，實際挑戰後，還是做出了屬於我們的味道。」

▲▼金曲樂團「尋人啟事」專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲金曲樂團「尋人啟事」左起阿諾、掐玉、RERE、DODO與團長信迪。（圖／記者湯興漢攝）

尋人啟事在因緣際會下，為偶像劇寫了多首情歌，他們坦言：「以往很少以觀眾想要聽什麼、市場想要聽什麼去做歌，認為還是要回歸到音樂本質。」不過，情歌向來不是他們的歌路，「掙扎了很久，覺得很彆扭，不太像我們過去寫作的方式。」但在團隊嘗試後，依然做出了屬於他們的情歌，他們也很滿意新作，笑稱：「一百種方式在音樂中嘗試！」

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尋人啟事以往的作品都會講求現場是否可完成，以及效果器能夠如何呈現，而新曲則是反過來操作，以歌曲為出發點。不過，在經過討論與嘗試後，他們找到了平衡，更嘗試了新的呈現方式，將每個人的聲音獨立且有環繞式的表現，讓他們笑說：「就像沉浸在愛情、暈船的感覺。」

▲▼金曲樂團「尋人啟事」專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲金曲樂團「尋人啟事」將在情人節推出全新單曲。（圖／記者湯興漢攝）

值得一提的是，新單曲《一百種方式愛你》在錄音室錄製時，發生了詭異的事件，讓他們直呼是「穿越時空的訊號」。因錄音室有訊號干擾，所有人的手機都會開飛航模式，完全沒有訊號，但卻在錄音過程中，成員RERE的手機突然響起，眾人當下你看我、我看你，「有電話打來，到底要不要接？」而且手機仍處於飛航模式狀態。

最後由團長信迪接起電話，電話那頭是女生的聲音，說著：「哈囉你好，最近晚上有沒有失眠的困擾？」他心想應該是推銷，就隨口回了一下。對方接著詢問他的名字，他回道「阿迪」，對方接著說：「好的，阿迪祝你健康。」隨後對方就掛掉電話，讓信迪頓時傻眼。

有趣的是，在完成錄音工作後，大夥在討論要不要回撥電話，但立刻被現場錄音師阻止：「不要在我錄音室打！」事隔幾天後，團員與經紀人聊到此事，膽大的經紀人立刻要來電話號碼試著回撥，但連打了幾天，對方都未曾接電話，也讓那通電話成為一個謎題。訪問時，被記者提到以往歌手作品傳出「靈異事件」都會爆紅，他們也開心笑說：「發了！」

▲▼金曲樂團「尋人啟事」專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲「尋人啟事」接下來將會有許多跨界合作。（圖／記者湯興漢攝）

另外，尋人啟事在今年加入了新的經紀公司「星恆娛樂」，與「桌球教父」莊智淵成為同門。尋人啟事透露，接下來會有相當多跨界的合作與演出，他們也興奮表示：「有很多新的挑戰！」

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尋人啟事, 一百種方式愛你, 金曲

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