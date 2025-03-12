Andy昔遭家寧當工具人　4年前片段被挖：在一起不一定要喜歡

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧去年10月宣布分手，男方昨（11）日在個人頻道上傳影片，對女方一家提出八大控訴，無奈表示經營10年的頻道，突然就沒了控制權，同時也感嘆分手後被女方一家一腳踢開，覺得自己彷彿工具人。內容曝光後掀起不小熱議，就連過去家寧在影片中稱Andy是工具人的片段，如今也被網友挖出來討論。

▲家寧對Andy說：「在一起不一定要喜歡你。」（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

[廣告]請繼續往下閱讀...

透過「眾量級」2021年在頻道上傳的影片「情侶不心動挑戰！男友看到這幕心跳飆高 女友爆氣：我們差不多了」可見到，Andy透露他和家寧各自準備了10個影片素材，以考驗彼此的心動反應，並表示在挑戰過程中，只要有一方對畫面中的人物露出笑容，就會被認為是心動了，此時對方可以拿道具進行懲罰。

▲家寧透露喜歡Andy的理由。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

緊接著，Andy透露從遊戲過程中發現，家寧不喜歡可愛型的對象，不料竟得到「那你就不是我喜歡的阿」的回覆，這讓Andy進一步追問家寧，在這段交往關係中的意圖。為此，家寧向Andy坦承：「我跟你在一起，不一定我要喜歡你啊，我喜歡你的點，就是因為你是工具人，幫我拍照。」如今雙方撕破臉，該片段也被網友翻出來討論，「原本以為是節目效果，原來是真心話。」

▲家寧稱Andy是工具人。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

事實上，Andy在昨（11）日上傳的影片中，提出的八大指控包含股權分配、這十年來每個月只領到固定薪資、無法查公司帳目、登入眾量級社群帳號、被革除董事一職、驚覺自己被借名登記、家寧母親以個人名義申請眾量級商標、並透露自己在分手後就被斷金援，同時也感嘆：「沒想到分手後，這家人變那麼無情。」

▲網友討論。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

談到被革除董事職一事，Andy坦言非常難過，因為家寧在旁邊完全沒有說任何一句話，甚至張媽媽還要他簽股權轉讓書，「我當下真的很震驚，頻道是我辛辛苦苦經營十年，好不容易累積下來的成績，當下說切割就切割，完全就是把我當工具人。」