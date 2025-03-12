蘇打綠阿福宣布新身份「當評審團總召」　總獎金高達150萬

記者蔡琛儀／台北報導

「桃園鐵玫瑰熱音賞」今年邁入第13屆，12日於桃園展演中心辦理徵件記者會，總獎金高達150萬元，評審團總召由蘇打綠團長阿福擔任，決賽演出嘉賓則是四分衛主唱阿山、2024校園組大賞獎「東部壞男孩」，阿山提醒參賽者，無論之前練習了多久，只要上台難免都會出現一些突發狀況，臉皮厚要一點不要被自己的害羞或是焦慮給綁住手腳，心情越放鬆越能施展開來。

▲蘇打綠團長阿福與四分衛主唱阿山。（圖／新視紀整合行銷提供）

阿福則建議在比賽前做好任何準備，不管是樂器或是硬體器材。台上的硬體夥伴只是協助，最主要還是自己要能準備好。就算發生突發狀況，也不要怪罪外在環境，將它變成未來繼續在舞台上發光發熱的養分。

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阿福也說，建議參賽者相信自己現階段的音樂，無所保留的表現出來，不管有沒有獲獎，評選的分數只是評審團最終最大公約數，「但能夠當下讓觀賞的評審與觀眾、一起參與比賽的音樂同好，留下深刻的印象，未來一定有機會等著你。」

曾獲金音獎與金馬獎肯定的四分衛樂團已出道30年，主唱阿山表示，看了很多次樂團的比賽，覺得不是把歌唱好把樂器彈好就好，一般來說在台上規定含setting的10分鐘，短期決戰除了速度要快也需要把歌曲給呈現到最好的狀態，所以事前設計一些故事性的橋段，譬如有些舞台劇的效果，覺得會給觀眾和評審很多驚喜。他鼓勵大家要珍惜現在可以隨傳隨到練團的時光，盡情寫歌，盡情唱歌，盡情在練習時碰撞出電腦所編不出來的火花，打趣：「不要像四分衛一樣光練團時間就要喬好久。」