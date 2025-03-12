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金賽綸生前窮到借錢「打5份工還債金秀賢」！　汗蒸幕上班還遭霸凌

記者田暐瑋／綜合報導

金秀賢近日遭到金賽綸家人毀滅式爆料，因交往時金賽綸未成年引發爭議。由於金秀賢公司向金賽綸追討7億韓幣賠償金，否則就要提出告訴，對當時幾乎沒有工作、經濟拮据的金賽綸來說，無疑是一大打擊，女方阿姨淚訴金賽綸生前到很多地方打工，像是麵包店、汗蒸幕等，拚了命想還債，連鄰居都多次看到她躲在樓梯間哭泣。

金賽綸阿姨在受訪時，控訴金秀賢方以「追討7億韓幣」及「提出告訴」兩方施壓的行為，讓已經壓力極大的金賽綸走上絕路，她稱金賽綸在酒駕風波後已經徹底反省也努力彌補，卻仍有許多惡意報導，讓她多次出現自殘行為，但即便如此，她還是想活下去，曾表示想要還清債務，所以努力地嘗試復出。

▲金賽綸生前未公開發文。（圖／翻攝自IG）

▲金賽綸生前努力工作還債。（圖／翻攝自IG）

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為了可以早日償還債務，阿姨透露金賽綸打了很多份工，「她手頭上根本沒有錢，還是靠向親朋好友借錢，才勉強度過這些難關，真的過得很辛苦，已經身無分文了。她指導新人，去咖啡廳打工，甚至還去花店、麵包店幫忙，也去汗蒸幕上班。」但只要她到了新的地方上班，就又會遭到攻擊，即便改名也還是會被發現，「這些人開始逼她辭職，根本不讓她有活路！難道酒駕過的人，這輩子都不能再進入社會嗎？」

阿姨心疼表示，名嘴YTR李鎮浩經常拿金賽綸出來消遣帶風向，「他故意製造這樣的輿論，讓整個社會都把她當成罪人，不讓她有一點點生存空間！他就是個殺人犯！」而D社12日的報導中也提到，她並非擺爛不還錢，不只賣掉事故車輛，還將投資公司的收益共2億韓幣還給公司，作為廣告違約金，對於公司以存證信函的方式強硬要求她一次性還債，也讓D社直言：「這樣真的是保護演員的方法嗎？」

外送用▲▼金秀賢親吻照原圖公開！金賽綸家人曝拍攝時間點。（圖／翻攝自金賽綸IG、가로세로연구소YouTube）

▲金秀賢親吻照原圖公開。（圖／翻攝自金賽綸IG、가로세로연구소YouTube）

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