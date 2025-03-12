金秀賢「還有上千張親密照」未曝光！　金賽綸輕生當天…他嗨曬滿屋禮物

記者田暐瑋／綜合報導

男神金秀賢近日遭到毀滅式爆料，和已故女星金賽綸未成年時談戀愛引發爭議，形象一夕崩塌。金賽綸選在金秀賢生日當天輕生，金秀賢當天則是曬出禮物山，與金賽綸的悲劇形成強烈對比，YouTube頻道《橫豎研究所》也預告手中握有「上千張親密照片」，要求金秀賢向遺屬道歉。

▲金賽綸輕生當天，是金秀賢生日。（圖／翻攝自IG）



金賽綸2月16日輕生，同天也是金秀賢37歲生日，而金秀賢當天開心曬出粉絲送來的禮物，數量多到堆滿了整個房間，與金賽綸的悲劇形成強烈對比，令人不勝唏噓，「她的忌日他的生日」、「太讓人心痛了」。對於外界指控，金秀賢的經紀公司二度發聲明，依舊否認所有爆料內容，並表示將採取法律行動，金賽綸的媽媽痛訴要為女兒恢復名譽，並強調金秀賢的行為是壓垮她的最後一根稻草。

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▲金賽綸輕生當天，是金秀賢生日。（圖／翻攝自IG）



YouTube頻道《橫豎研究所》爆料公開了兩人過去的親密照片及金賽綸生前的求助訊息，曾懇求金秀賢不要對她提告，並承諾努力還債，卻未獲得任何回應，電話還遭外流給媒體，因為被背叛而絕望，該頻道更預告手中握有「上千張親密照片」，要求金秀賢立刻向遺屬道歉，也不要再否認，否則將提告妨害名譽。