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劉雨柔懷孕5月「越來越像呱呱」被拍近況照！低調做羊膜穿刺 男友罕入鏡

記者潘慧中／綜合報導

劉雨柔2023年7月認愛球星胡凱翔後，前陣子在大年初一無預警公開懷孕喜訊，令粉絲又驚又喜。她12日在社群網站坦言目前已邁入懷胎第5個月，「媽媽幾乎沒有胖，就是肚子一直充氣，越來越像呱呱。」

▲▼劉雨柔。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

▲劉雨柔懷孕5個月了。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

劉雨柔有感而發地說，自懷孕以來就逐漸體會到當媽的不容易。她表示，每位母親都希望給孩子最好的，也想全力保護孩子，但許多事情應該量力而為就好，「會有很多人在耳邊吵妳、教妳、情勒妳，但請妳還是消化完之後，重點擷取、做妳自己。」

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▲▼劉雨柔。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

▲胡凱翔11日陪劉雨柔做羊膜穿刺。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

面對即將到來的新身分，劉雨柔坦言，她無法預測孩子未來會成為怎樣的人，但她目前的目標是保持孕期不過度發胖，並希望產後能快速恢復，成為一個健康又快樂的媽媽。至於寶寶的性別，她則幽默回應：「不要問，因為我也不知道！」

▲▼劉雨柔。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

▲劉雨柔和胡凱翔即將迎來寶貝孩子。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

劉雨柔透露，她正在學習與孕期的所有不舒服與變化共存，「不排斥、不憂鬱、不抗拒、不委屈，試著讓自己的身心靈狀態穩定發展。」此外，她11日在男友陪同下完成了羊膜穿刺，目前只剩下「魔王糖水關」和「高層次超音波」兩個重要檢查，「等都做完就差不多要卸貨了吧！」

劉雨柔IG全文：

新手媽媽每個媽媽都經歷過

我正走在這條路上
所以我開始懂得媽媽的不容易
誰不想給孩子最好的
誰會不願意保護（捍衛）自己的孩子
但很多事情，都是量力而為、盡力就好
別給自己太多不必要的壓力
會有很多人在耳邊吵妳、教妳、情勒妳
但請妳還是消化完之後，重點擷取、做妳自己

不可能要求每個人都設身處地
但這個世界確實需要更多善良

不知道未來我的孩子會變成怎樣
我只要知道現在給予自己的目標
就是要當一個懷孕過程不胖太多
卸貨之後又能迅速瘦的快樂媽咪
要能夠做自己，又兼具好媽媽的角色

我是一位新手媽媽
愉悅的體驗著孕育的過程
我跟所有的不舒服和改變共存著
不排斥、不憂鬱、不抗拒、不委屈
試著讓自己的身心靈狀態穩定發展
勇敢地迎接每一個未知的挑戰

所有的孕媽咪，我們也一起加油吧

#小花生 #花生蛇麼事 #新手媽媽 #紀錄
#媽媽至今都還沒有張像樣的獨照
#不知不覺第五個月了 #媽媽幾乎沒有胖
#就是肚子一直充氣 #越來越像呱呱
#羊膜穿刺終於做完了 #等報告有點煎熬
#只剩下魔王糖水關還有高層次超音波
#等都做完就差不多要卸貨了吧 #超期待
#不要問我男生還是女生 #因為我也不知道

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