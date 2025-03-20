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迪士尼真人版《白雪公主》3月20日夢幻登場　重塑經典童話新風貌

娛樂中心／綜合報導

自1937年動畫版上映以來，《白雪公主》已成為全球家喻戶曉的經典童話。88年後的現在，迪士尼將這部經典重新詮釋，推出真人版《白雪公主》，並於3月20日正式登上大銀幕。這次的改編不僅重現原作的夢幻氛圍，更透過嶄新視角，塑造出更符合現代觀念的角色形象。

▲▼迪士尼真人版《白雪公主》。（圖／迪士尼提供）

▲迪士尼真人版《白雪公主》將於3月20日上映。（圖／迪士尼提供）

音樂與演員實力的極致呈現

真人版《白雪公主》的一大亮點，是對音樂的強化。此次音樂部分由《樂來越愛你》、《大娛樂家》與《阿拉丁》的金獎音樂團隊Pasek and Paul操刀，讓原本就富有童話魅力的故事更添層次。女主角瑞秋·曾格勒在《西城故事》後再度挑戰音樂電影，以出色歌喉演繹全新樂曲，展現白雪公主的勇氣與純真。壞皇后則由蓋兒加朵演出，她的神還原表現，讓網友紛紛讚嘆：「根本是從動畫走出來的！」

▲▼迪士尼真人版《白雪公主》。（圖／迪士尼提供）

▲真人版《白雪公主》加入許多音樂內容為童話故事增添層次。（圖／迪士尼提供）

經典與現代融合，顛覆傳統印象

從「嬌弱公主」到「仁慈君主」，真人版《白雪公主》顛覆傳統形象，不再只是等待王子拯救的角色，而是積極對抗皇后暴政的領袖，象徵著勇氣與成長。壞皇后則展現出虛榮與邪惡的極致對立，與白雪公主的謙遜善良形成鮮明對比。這部改編作品由《蜘蛛人：驚奇再起》導演Marc Webb執導，為經典故事注入更多現代價值觀。

▲▼迪士尼真人版《白雪公主》。（圖／迪士尼提供）

▲▼電影版中，白雪公主與壞皇后展現出鮮明的對比。（圖／迪士尼提供）

▲▼迪士尼真人版《白雪公主》。（圖／迪士尼提供）

豪華幕後陣容，打造夢幻視聽饗宴

除了強大的演員陣容與嶄新劇情，製作團隊同樣不容小覷。導演Marc Webb以其精湛的敘事手法，讓童話世界躍上大銀幕，而Pasek and Paul的音樂製作則讓每一首歌曲都充滿生命力。此外，蓋兒加朵飾演的壞皇后更是話題焦點，她完美詮釋角色的高貴與冷酷，讓人不寒而慄。

▲▼迪士尼真人版《白雪公主》。（圖／迪士尼提供）

▲▼真人版《白雪公主》的場景相當也相當細膩。（圖／迪士尼提供）

▲▼迪士尼真人版《白雪公主》。（圖／迪士尼提供）

童話經典，跨越時代再現

88年前，迪士尼以《白雪公主》開啟動畫電影的新紀元；88年後，這部經典將再次以全新樣貌感動全球觀眾。從動畫到真人，從無憂無慮的童話故事到充滿勇氣與成長的重新詮釋，這不僅是一場視覺與音樂的饗宴，更是一場屬於所有世代的情感回憶。

3月20日，讓我們一起走進電影院用大銀幕見證《白雪公主》的新篇章，感受經典與現代完美融合的魅力吧！

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白雪公主, 迪士尼, 真人版白雪公主

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